La diffusione dell'influenza aviaria negli allevamenti di bestiame negli Stati Uniti sorprende gli scienziati

decrittazione – Il virus H5N1, che infetta gli uccelli selvatici e d'allevamento, sembra ora essere in grado di diffondersi da una mucca all'altra.

La diffusione del virus H5N1 negli allevamenti di bovini negli Stati Uniti – e la scoperta lunedì 1Lui è Ad aprile, il caso di un bracciante agricolo che aveva contratto l'influenza aviaria in Texas ha sorpreso gli scienziati. Questo virus, altamente contagioso tra gli uccelli, probabilmente si adatterà alle preoccupazioni del bestiame. Finora i ruminanti erano considerati molto insensibili ad esso.

Il lavoratore risultato positivo, probabilmente contaminato dal contatto con il bestiame, presentava solo una lieve congiuntivite. Si è isolato e ha ricevuto cure antivirali. “ Questa situazione non cambia la valutazione dei rischi dell'influenza aviaria per la salute umana, che rimangono bassi »L'Agenzia statunitense per la sanità pubblica (CDC) rassicura Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie). L’analisi del genoma del virus non mostra alcun cambiamento significativo che indichi una possibile trasmissione da uomo a uomo.

“ Al momento, i virus H5N1 appartenenti a questo gruppo genetico non sono molto ben adattati all'uomo e…