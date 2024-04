Taylor Swift batte altri record con il suo nuovo album, “Tortured Poets Oath”

Era molto prevedibile, ma comunque impressionante. Con l'uscita del suo nuovo album, Taylor Swift ha inciso il suo nome e cognome nel pantheon della musica. Venerdì, a malapena Sezione dei poeti torturati et al Sezione Poeti Torturati: Selezioni È stato rivelato che i contatori di Spotify sono impazziti. Nel giro di 24 ore, la registrazione è stata la più ascoltata in streaming sulla piattaforma, superando i 300 milioni di riproduzioni.

Stesso risultato per il brano “Fornight” (featuring Post Malone), tratto dall'album, che si è affermato come il brano più ascoltato in un solo giorno dall'esistenza di Spotify. Sono state riprodotte oltre 25 milioni di canzoni in 24 ore e nessun'altra canzone ha mai raggiunto questo numero sulla piattaforma.

Il giorno prima dell'uscita del suo nuovo album, la nativa della Pennsylvania aveva già stabilito un altro record: l'album più preordinato su Spotify.

Taylor Swift ha anche battuto il record di artista più ascoltata in streaming su Spotify in un solo giorno. Venerdì 19 aprile, giorno del rilascio Sezione dei poeti torturati, il suo catalogo è stato ascoltato in streaming 380 milioni di volte. Ha già detenuto i tre precedenti record in questa categoria con rispettivamente 260 milioni, 228 milioni e 209 milioni di stream.

Da notare per inciso che è l'unica artista ad aver raggiunto i 200 milioni di stream in un solo giorno. È davanti a Bad Bunny, che ha “solo” 195 milioni totali.

Altri dischi in arrivo

C'è un'altissima probabilità che il cantante si trovi nuovamente ad affrontare la top ten della Billboard Hot 100, che è la classifica di riferimento negli Stati Uniti. La prestazione effettivamente ottenuta durante il rilascio mezzanotte Meno di due anni fa. Anche in questo caso, è l'unica ad aver mai raggiunto questa performance.

Oltre ai numeri e ai record, Taylor Swift sta cambiando le regole del gioco nel settore della musica

Sezione dei poeti torturati Potrebbe anche diventare l'album più venduto in una sola settimana della storia, anche se la concorrenza in questo campo è dura. Secondo le previsioni, l'album di Taylor Swift dovrebbe vendere più di 2 milioni di copie entro venerdì prossimo. In questo modo entrerà in un club molto selezionato dove troviamo Adele, chi 25 ha venduto 3.378 milioni di copie, e dove troviamo anche NSYNC che ha venduto 2.416 milioni di copie di senza obblighi.

