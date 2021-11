Il cantante Jean-Luc Hague è stato accusato di stupro e detenuto in custodia cautelare

Sei anni dopo essere stato riconosciuto colpevole di corruzione minorile, il cantante Jean-Luc Lahai, 68 anni, è stato incriminato venerdì per stupro e reclusione, con l’accusa di aver aggredito sessualmente due ragazze adolescenti del 2013, a cui si oppone.

Al termine delle quarantotto ore di fermo di polizia presso la sede dell’Ufficio centrale per la repressione della violenza sulle persone (OCRVP), l’ex star degli anni ’80 è stata anche accusata di aver commesso”Abuso sessuale su minori di età superiore ai 15 anni, corruzione su minoriUna fonte giudiziaria ha detto, “e sfruttamento della debolezza”.

D’altra parte, è stato messo in una posizione migliore come co-testimone per “Possesso di materiale pedopornograficoSecondo una fonte vicina alla questione.

Il giudice per la libertà e la detenzione (JLD) ha ordinato che fosse messo in custodia cautelare, come richiesto dall’accusa. Nel palco, il cantante dei varietà, maschera e giacca nera, ha risposto con voce roca alle domande del giudice sulla sua identità, visibilmente sconfitto.

I suoi avvocati, Me Camilla Quendolo e Me David Apelbaum, hanno rifiutato di commentare.

traduttore”papà cantante“Nega di avere rapporti sessuali con due ragazze adolescenti, di 15 e 17 anni, a partire dal 2013. Avrebbe incontrato anche loro”Ha chiesto, tramite Internet e telecamere incrociate, di spogliarsi e assumere posizioni sessualiSecondo il quotidiano Le Parisien, l’informazione è stata confermata all’AFP da un’altra fonte vicina al fascicolo.

Anche la figlia del cantante è stata arrestata mercoledì con l’accusa di “”Denuncia di testimoni e partecipazione allo stupro di minori di età superiore ai 15 anni“È stata sollevata lo stesso giorno a causa delle sue condizioni di salute.

Due donne, ne ho sentito parlare”Non condannare il reato e la complicità nello stupro di minori di età superiore ai 15 anni“, sono stati rilasciati mercoledì e giovedì, senza processo a questo punto. Sono i genitori di adolescenti: stavano per incoraggiare le loro due figlie ad avere rapporti con il cantante, e poi hanno chiesto loro di tacere i fatti.

La fonte giudiziaria ha affermato che l’accusa ha aperto, venerdì, un’indagine giudiziaria su tutti i capi degli arresti.

Un’indagine preliminare è stata aperta all’inizio del 2021, a seguito di una nuova denuncia delle due ragazze nate nel 1998 e nel 2000. Avevano precedentemente sporto denuncia contro la cantante, ma poi si erano tirate indietro.

Tra i denuncianti c’è un’adolescente a cui Jean-Luc Lahai ha chiesto di dedicarsi ai giochi di sesso via webcam, quando aveva 15 e 16 anni. A causa di questi fatti, il 18 maggio 2015 è stato condannato a un anno di carcere con sospensione della pena per aver corrotto un minore.

Nelle numerose lettere scambiate nel 2013 e 2014 tra Jean-Luc Hague e l’adolescente, citate dal verdetto consultato dall’AFP, il cantante inizialmente era titubante. “Sei davvero un bambino“,”Potrei essere davvero tuo padre“,”sei troppo piccolo“Le scrive. Poi diventa sempre più insistente, supplicando l’adolescente per atti sessuali e posizioni pornografiche. A volte sembra fare marcia indietro:”La tua età mi spaventa così tanto“,”Codice penale“,”ho avuto grossi problemi“.

Durante il processo, il cantante di varietà ha finito per ammettere i fatti, con la determinazione che l’adolescente si fosse presentato”.Molto avventuroso e provocatorio” al tempo di “Lunghe conversazioni telefoniche“.

Nella sua sentenza, il tribunale ha ritenuto che l’interprete ne avesse beneficiato”.Per il rapporto di influenza che è sorto grazie alla sua cattiva reputazione“Richieste”Azioni oltraggiose per questa ragazza che ha solo sogni romantici“.

L’esperto psichiatra che lo ha visitato annota in questa procedura”Elementi disfunzionali associati a un passato traumatico, caratterizzato da una significativa carenza emotivaRiferendosi all’abbandono del cantante all’età di sei mesi.Il trattamento è raccomandato e persino necessarioHa concluso che il tribunale non lo aveva ordinato.

“Ho scoperto nel pubblico i segni di una grande deviazioneOlivier Baratelli, avvocato della Children’s Foundation, ha detto all’AFP.

Anche Jean-Luc Hague è stato condannato nel 2007 a una multa di 10.000 euro per rapporti sessuali con un minore di 15 anni.