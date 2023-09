Il principe Harry attacca ancora la famiglia reale: “Era il caos”

Il principe Harry e Netflix, stagione 2. Lo scorso dicembre i Sussex hanno alzato il velo SU Harry e Meghan, i loro reality sono in gran parte dedicati alla loro uscita dalla famiglia reale britannica. Questo agosto viene presentato il figlio di Carlo III Cuore dell’Invictusuna serie che segue la storia epica di un evento sportivo con bisogni speciali.

Se gli “Invictus Games”, la cui prossima edizione si terrà in Germania, sono il soggetto principale di questo documentario, il principe Harry è stato immerso in nuovi, chiarissimi segreti. Ha parlato apertamente della sua salute mentale e dello stress post-traumatico e ha lamentato la mancanza di sostegno da parte della sua famiglia dopo la morte di sua madre, Lady Diana, nel 1997.La cosa più difficile per me è che non c’è nessuno che mi aiuti. Non avevo alcuna struttura di supporto, rete o consulenza di esperti per determinare cosa c’era di sbagliato in me.stima il marito di Meghan Markle.

Harry ha iniziato il trattamento all’età di 28 anni, dopo anni di…repressione” Le sue emozioni. “Non provavo alcuna emozione. Non potevo piangere, non potevo sentire. In quel momento non sapevo cosa fosse. E fu solo più tardi nella mia vita, quando avevo 28 anni, che una circostanza si è verificato dove hanno cominciato ad uscire le prime bollicine, poi all’improvviso è sembrato che qualcuno avesse scosso la bottiglia e si è trasformata in un disastro., Ha aggiunto. Il principe Harry ha già messo in ombra la famiglia reale alternativale sue memorie. Cuore dell’Invictus Disponibile su Netflix da mercoledì 30 agosto.