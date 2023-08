Tatyana Silva: “È stato il progetto che mi ha riportato alla RTBF”

“Il mio lavoro in RTL con Exclusif! Era così carinoracconta Tatiana Silva, che ricopre ancora la posizione di Miss Weather su TF1. Fornisco previsioni del tempo ormai da 13 anni. (in RTBF seguito da TF1, ndr) Oggi, a causa delle attuali condizioni meteorologiche, il tempo inizia a piovere. Sul set vengono interpellati presentatori meteo anche se non sono esperti in materia. L’ex Miss Belgio è fortemente influenzata dalla questione ambientale, per questo ha accettato la proposta della RTBF che partirà a ottobre. “Planet Tuesdays è un progetto che è stato realizzato per me ed è interessante il fatto che mi sia stato chiesto di realizzarlo, con serate e ospiti speciali. Anche tornare alla RTBF è un po’ magico perché è lì che è iniziato tutto per me nella mia carriera televisiva. Anche io sono su TF1 oggi. Con questa libertà di avere tempo per altri progetti come questo. Quindi questo è il progetto che mi ha fatto passare da RTL a RTBF e ne sono molto soddisfatto. Perché corrisponde al mio DNA.”

Avrebbe dormito male quando avesse preso la decisione? “No, è successo in modo del tutto naturale. Ne abbiamo parlato con Eusebio Larrea (Direttore dell’intrattenimento presso RTL Belgio, ndr) Possibilità. Per RTL la priorità è chiaramente l’intrattenimento. Il che è davvero fantastico, ma per me non c’è posto per l’intrattenimento. Successivamente ci siamo detti gentilmente che era stata una bellissima avventura di tre anni e che sarei tornata da qualche altra parte. È un po’ come la scena audiovisiva belga o francese. Sono sedie musicali. Non sappiamo veramente quando verremo o quando andremo. Trovo bello avere quella libertà di dire: abbiamo fatto bene senza sentimenti negativi. Se per Tatiana Silva la sua priorità resta la Francia (meteo, sondaggi di 90 minuti, ecc.), l’unica proposta avanzata dalla RTBF le ha permesso di avere un’agenda “flessibile e attuabile”.

O quando l’ex Miss Belgio finisce su RTBF e non su RTL-TVi come spesso accadeva per altre miss. “In realtà. All’inizio stavo un po’ giù e non è stato sempre facile, ma a quanto pare il cerchio è tornato al punto di partenza. Quindi forse il mio canale alla fine era RTBF invece di RTL… non lo so, ma sono grato che RTL sia venuta a trovarmi per Exclusif! E ha iniziato a crescere. Abbiamo costruito qualcosa molto bene e parto a cuor leggero. Sono venuto qui così emozionato.” alla fine: “C’è ancora qualcosa di molto adatto alle famiglie nella RTBF. È una barca grande, ma alla fine trovi il tuo posto abbastanza velocemente. E’ un po’ come tornare a casa.”