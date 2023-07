45 illustrazioni per gli amanti dell’umorismo sciocco

Potresti averne sentito parlare Will Santino, un illustratore i cui disegni assurdamente divertenti sono pubblicati da The New Yorker. Questo artista ha il suo talento, riconoscibile attraverso la sua situazione comica e i suoi giochi di parole inaspettati e stravaganti. Tutti possono identificarsi con questi piccoli personaggi disegnati in bianco e nero in uno stile abbastanza semplice, e I nostri scambi riflettono la nostra vita moderna. Se ti sono piaciuti questi 35 fumetti Unexpected Fall e questi 22 fumetti per i fan dell’umorismo oscuro, adorerai le seguenti illustrazioni!

1 / “Questo posto, come il precedente, ha una grande finestra, che è anche una porta.”

2/ “Certo che ci piace giocare tesoro. Devi solo smetterla di dire alla gente che siamo troie”

3 / gatto vittorioso

4/ Siamo in una setta?

5/ “Ho leccato questa rana e ora è un principe!”

6/ “Ho paura che lo trovino carino quando commettiamo un omicidio”

7 / “Quindi voi ragazzi volevate davvero uscire e la batteria si è scaricata?”

8/ “Attenzione, una coppetta di gelato!”

9 / “Posso vedere la tua carta d’identità? Aspetta, va bene. In realtà, sì, posso vedere la tua carta d’identità? Uh, aspetta.”

10/ “Davvero? Penso che sia dalla parte della mia famiglia”

11/ “Temo che la Taverna della Scimmia non sia sicura”

12 / Pterodattilo di nome Timoteo

13 / “Ecco il popup di cui ci ha parlato Greg”

14/ “Oh mio Dio sei bellissima!”

15 / “Pensavo davvero che nessun altro avrebbe avuto questo cappello”

16/ Tortellini Tour, Francia

17 / “Classe! Ma perché sono stato nudo per tutta la vita?”

18 / “Non è possibile che rimarrò a Pompei per tutta la vita”

19 / L’Arca di Noè è molto necessaria

20/ “Alfred, te lo chiedo un’ultima volta: sei sicuro di non volerti chiamare Batmagor?”

21/ “Sei sicuro che questo volo sia pieno? C’è ancora posto per il dolce”

22/ “Oh, sembra che dovrei indossare il mio costume e andare a picchiare dei poveracci”

23/ “Lascia spazio a Gesù!”

24/ “E andiamo per un pomeriggio di autosoffocamento erotico”

25/ “Va bene, ma immagina che stia mentendo e che la terra non sia lava?”

26/ Talented Frog (non un pesce d’aprile).

27 / “Chi di noi dirà loro che non digiuneranno mai?”

28/ “Te l’avevo detto…”

29/ “Ci piacciono gli autisti che non chattano”

30 / “Ora che siamo in mezzo al nulla e non c’è modo di pulire, mangiamo questa cosa super appiccicosa”

31 / “Sto bene, voglio solo riposare così un collo molto grande”

32/ “Non preoccuparti per il campanello che suona, bevo molto caffè”

33 / Nicki Minaj …

34 / “Onestamente, speravo che sembrasse un po’ meno simile a un Signore”

35/ “Noi onoriamo tutti gli dei come vogliamo”.

36 / “Scusa Edward, ho scelto Dracula”

37 / “Sei mai stato a una festa di Mario? Spero che ti piacciano i mini giochi”

38/ “Non sei su un arcobaleno ma tra due paesi, ti chiedo di scendere dalla macchina”

39 / “Dannazione, Watson, sei stato tu l’assassino per tutto questo tempo!”

40 / “Puoi riprodurre il video, Ralph?”

41/ “Non credo che nessuno avrebbe immaginato all’ora del tè che ci eravamo scambiati i vestiti.”

42/ “Continui a cambiare la tua storia, Lady Flower, quindi ti farò la domanda un’ultima volta!”

43 / “Strange Puzzle Attack” – “Mi sono davvero spaventato!”

44/ una mosca dotata

45/ “Farai meglio a stare bene”

