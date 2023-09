Firmare il contratto, togliere l’anello nuziale e fare le valigie: Charlene Monaco sta per iniziare una nuova vita in Svizzera? | Regni

Albert e Charlene Monaco si sono lasciati già da diversi mesi? Le speculazioni abbondano su questo argomento. Lo scorso fine settimana, durante il compleanno di suo figlio, il principe 65enne è stato fotografato sorridente accanto alla sua ex amante. Secondo alcuni media tedeschi e francesi, queste immagini non sono poche e nascondono i problemi nel rapporto tra il Principe di Monaco e sua moglie. “Hanno due facce, niente di più.” Il media tedesco Bild sostiene addirittura che la principessa Charlene abbia lasciato la Roccia per andare in Svizzera.

Il matrimonio della principesca coppia monegasca è stato al centro di tutte le voci delle ultime settimane. Dodici anni dopo aver preso i voti in chiesa, Charlene e Alberto di Monaco avrebbero potuto prendere strade diverse. Secondo la stampa tedesca, la principessa si sarebbe trasferita in Svizzera e avrebbe visto il marito solo «previo appuntamento». La rivista francese Voici aggiunge: “Sono una coppia di facciata, niente di più”. “Ognuno ha il proprio posto dove andare, anche se continuano a vedersi. Grazie a questo accordo c’è un vero equilibrio. Charlene sta andando avanti nella vita.

un accordo

Ma non è tutto. Secondo i media francesi, la principessa Charlene è stata recentemente vista senza l’anello nuziale. Per ora, la loro nuova vita quotidiana lontani l’uno dall’altro funzionerà perfettamente. “Si sono accordati per vedersi”, spiega una fonte vicina alla principessa, confermando che lei e Albert possono mettere da parte le loro divergenze per il bene dei gemelli di 8 anni Jack e Gabriella. Bild è d’accordo: “Albert e Charlene sono diventati buoni partner e si prendono cura dei bambini a turno. Tutto ciò che conta per la principessa è l’equilibrio emotivo dei suoi figli. READ In uno speciale mattutino su France Info, Patrick Cohen lascia Radio France



Alcuni anni fa, diversi media rivelarono che la principessa Charlene aveva concluso “un accordo del valore di oltre 11,5 milioni di euro all’anno” con il principe Alberto. Si legge all’epoca: “Accordò di pagare sua moglie per il suo ruolo reale”. La principessa, ad esempio, dovette promettere che sarebbe tornata a Monaco in occasioni ufficiali, assicurandole però che avrebbe potuto vedere i suoi figli più spesso. Ad oggi entrambi i partner aderiranno al presente contratto.

Problemi di salute

Charlene inizierà una nuova vita lontano dalla roccia. Secondo una fonte che conosce bene la coppia, la principessa ora vive in Svizzera. Non sappiamo esattamente dove si stabilì, ma per la moglie del principe Alberto la Svizzera non è una terra inesplorata. L’anno scorso la principessa ha trascorso diversi giorni al Paracelsus Recovery Center di Zurigo, un centro per il trattamento di dipendenze, disturbi alimentari e tutti i tipi di problemi mentali, come fobie, traumi, disturbi della personalità e stress.

“Il Sud della Francia è ancora troppo vicino a Monaco per lei, e la Svizzera dispone di eccellenti infrastrutture mediche private. “Charlene sarà ben curata lì”, confermò una fonte all’epoca. Il Principe Alberto, che ha affrontato le domande sulla sua assenza, ha confermato l’informazione: “Lei ha capito da sola che aveva bisogno di aiuto”. Il principe ha spiegato che sua moglie era in cura per esaurimento fisico e mentale, e ha negato fermamente che vi siano problemi nella relazione. “Forse lo dirò più volte , ma non ha nulla a che fare con la nostra relazione. Voglio che sia molto chiaro. “Non si tratta di problemi tra marito e moglie”. READ Enrico Macías è viziato, ma felice, dalle rivelazioni dell'artista franco-algerino sulla sua situazione finanziaria

La clinica svizzera dove alloggiava Charlene. ©Instagram



Albert Monaco non ha mai rivelato la causa dei problemi di salute di sua moglie. “Si tratta di diversi fattori che rientrano nella sfera privata”, ha detto semplicemente. “Era molto esausta sia fisicamente che mentalmente. Si sentiva sopraffatta e incapace di gestire i suoi obblighi ufficiali, la sua vita quotidiana e la sua vita familiare. Sapeva da sola di aver bisogno di aiuto.

social networks

Il Palazzo del Principe di Monaco si rifiuta di commentare le nuove accuse secondo cui Charlene si sarebbe stabilita in Svizzera. Qualche settimana fa il portavoce della coppia principesca ha smentito tutte le voci sulla loro separazione. Ma i dettagli inquietanti si accumulano. Ad esempio, la settimana scorsa la principessa è scomparsa dai social network. Il suo account Instagram è stato disattivato (o cancellato). È questa l’origine di questa cancellazione? È stata costretta a farlo? Oppure è stato violato? Non sappiamo di più in questo momento. Ma c’è una domanda sulla bocca di tutti i monegaschi: sopravviverà il matrimonio di Charlene e Alberto di Monaco? Solo il futuro lo dirà.

Alberto e Charlene Monaco © Immagini Notizie



Leggi anche

