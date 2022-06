Il principe Federico e la principessa Mary di Danimarca ritirano il loro figlio maggiore, il principe Christian, dalla sua scuola dopo uno scandalo sessuale

La coppia, erede al trono danese, ha annunciato domenica che il loro figlio sedicenne, il principe Christian, sarà rimosso dalla scuola di Herlovsholm dopo che nell’istituto sono emerse accuse di abusi sessuali e bullismo. Il principe Christian non è associato a queste accuse.

Il collegio di Herlufsholm è stato oggetto di un documentario andato in onda lo scorso maggio sul canale danese TV2 dal titolo “Herlufsholms hemmeligheder” o in francese i segreti di Herlufsholm. Gli ex studenti in questo film testimoniano in dettaglio che la scuola ha mantenuto una cultura dell’intimidazione. Alcuni si riferiscono anche a violenze fisiche, bullismo e aggressioni sessuali commesse all’interno della scuola.

Fredrik e Marie hanno affermato che i risultati pubblicati dall’Agenzia nazionale per l’istruzione e la qualità sono stati “profondamente scossi” e hanno affermato che il rapporto “è particolarmente severamente critico nei confronti di un’autorità governativa contro Herlovsholm e impone sanzioni alla scuola a più livelli”, in particolare l’amministrazione interrogatorio.

Frederick, 54 anni, e Mary, 50 anni, hanno anche rivelato che la loro figlia, la principessa Isabella, 15 anni, non sarà inserita nel prestigioso collegio questo autunno, come precedentemente annunciato. Stanno cercando un’altra scuola.

La coppia reale ha descritto la decisione come “difficile” per la loro famiglia e ha notato che il loro “status speciale di principe ereditario” era un fattore determinante. Andando avanti, il futuro re e la regina hanno aggiunto che la decisione sarebbe stata presa in consultazione con i loro due figli.