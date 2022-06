Diretto – La guerra in Ucraina: otto civili sono stati uccisi e 21 feriti nei bombardamenti russi a Lyschansk

nel Donbass, Governatore di Lugansk, Sergey Gaidai Esorta i civili a fuggire dalla città di Lysichansk, il nuovo obiettivo delle forze russe dopo la caduta di Severodonetsk. A Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, gli ucraini Hanno resistito alle pressioni delle forze russe dall’inizio dell’offensiva il 24 febbraioMa i razzi cadono di nuovo ogni giorno sul centro della città. Se gli scioperi a Mariupol si sono placati, la situazione per la popolazione è ben lungi dal migliorare. Al contrario, dopo la scarsità di acqua potabile, il cibo iniziò a esaurirsi, nonostante gli annunci ufficiali di rifornimenti da parte dell’occupante russo. In alcune regioni, i residenti sono costretti a cacciare i piccioni per nutrirsi, come riportato da diversi media che riportano l’ubicazione del municipio di Mariupol.

A Mosca e altrove, La salute del maestro del Cremlino solleva ancora molte domande. Vladimir Putin è malato, come ci crede l’intelligence occidentale? O è una guerra mediatica volta a indebolire il suo potere in Russia?

Gli inglesi si prepareranno all’arrivo del presidente ucraino a Londra. Una visita di Stato non avrebbe potuto essere fatta ufficialmente prima della fine del conflitto, secondo fonti ucraine, anche se i sudditi di Sua Maestà non si sono disperati e l’hanno attrezzata “per ogni evenienza” (per ogni evenienza).

Segui in diretta gli eventi del 124° giorno di guerra: