Il principe Enrico di Baviera amplia la sua famiglia con un secondo giovane principe

La Casa Reale di Baviera ha annunciato la nascita di un piccolo principe nella famiglia del principe Heinrich, il secondo figlio del futuro capo della famiglia Wittelsbach. Il principe Heinrich e la principessa Henrietta hanno accolto un secondo figlio. È stata condivisa una foto della famiglia ed è stato rivelato il nome del bambino.

Nascita di un secondo maschio dal principe Heinrich e dalla principessa Henrietta di Baviera

La famiglia Wittelsbach continua ad avere buone notizie nel 2023. Il capofamiglia, il duca di Baviera, ha festeggiato quest'anno il suo 90° compleanno e continua a svolgere i suoi impegni pubblici, sempre più assistito dal cugino, il principe Luitpold. Quest'ultimo è sostenuto anche dal figlio maggiore, il principe Ludwig. Lo stesso principe Ludwig è stato al centro dell'attenzione durante il suo matrimonio reale con la principessa Sophie Alexandra, celebrato in grande pompa lo scorso maggio.

Il principe Heinrich e la principessa Henrietta presentano il principe Costantino di Baviera, il loro secondo figlio nato il 30 settembre 2023 (Foto: Haus Byrne)

A settembre, il Consiglio bavarese ha annunciato che il principe Costantino e la principessa Denise avrebbero dato il benvenuto al loro secondo figlio, il principe Nikolaus, nato il 10 agosto 2023. Le buone notizie continuavano ad arrivare e il Consiglio bavarese ha scelto la fine dell'anno per annunciare la nascita, che avvenuto in autunno. Il 20 settembre 2023, la principessa Enrichetta diede alla luce un secondo figlio, Konstantin Luitpold.

Albero genealogico della famiglia reale di Baviera. Il principe Heinrich, padre di Massimiliano e Costantino, discende dal re Luigi III di Baviera, dal re Michele I del Portogallo, dal granduca Guglielmo IV di Lussemburgo, dallo zar Paolo I di Russia e da Luigi XIV (Foto: Histoires Royales)

Il principe Costantino di Baviera è nipote e nipote dei futuri capi della famiglia Wittelsbach

“La famiglia Wittelsbach è lieta di annunciare la nascita del suo ultimo membro.”Ha scritto House sui social. “La famiglia desidera ringraziare tutti per le congratulazioni. I genitori sono entusiasti di questa imminente avventura e di sostenere Constantin nella sua educazione. Il Piccolo Principe è il secondo figlio del principe Heinrich e della principessa Henrietta di Baviera.

Il principe Costantino Luitpold, principe di Baviera, nacque sesto in ordine di successione. Suo zio Ludwig e nonno Luitpold sono i presunti eredi di Franz e Max, i loro cugini senza eredi maschi (Foto: Histoires Royales)

Il principe Heinrich, nato nel 1986, è il secondo figlio del principe Luitpold e della principessa Beatrice. Il principe Heinrich è il fratello minore del principe Ludwig, il cui matrimonio quest'anno ha attirato l'attenzione della stampa internazionale. Suo padre e suo fratello maggiore sono eredi della famiglia reale. L'attuale duca di Baviera, capo della dinastia Wittelsbach, è il duca Francesco, che ha 90 anni e non ha figli. Il principe Max Emanuel, quasi 87 anni, è l'erede del duca Franz. Max Emanuel ha solo figlie femmine e quindi non ha eredi maschi. L'erede di Max Emanuel è suo cugino Luitpold, 72 anni.

Il 1 aprile 2017, il principe Heinrich ha sposato Henriette Gross. La coppia ha avuto il loro primo figlio, il principe Massimiliano, nato l'11 gennaio 2021. Per annunciare – in ritardo – questa nascita, la famiglia bavarese ha condiviso una nuova foto di famiglia. Il principe Massimiliano si volta verso il padre e il nuovo fratellino. Il principe Constantin Luitpold è avvolto tra le braccia di sua madre.

Il principe Costantino, l'ultimo membro della famiglia, nacque sesto nella linea di successione al trono dell'ex Regno di Baviera. La dinastia Wittelsbach diede re e governanti alla Svezia, alla Grecia e al Sacro Romano Impero. In Baviera la razza ha la storia più lunga. Nel 1180, l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concesse a Ottone il Ducato di Baviera. Da quella data fino al 1918 la famiglia governò la Baviera per 738 anni. Nel 1806 il Ducato di Baviera fu creato come regno. Il Regno di Baviera scomparve con l'abolizione della monarchia nell'Impero tedesco nel 1918.