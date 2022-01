“Sta bene?”: Gwyneth Paltrow si abbandona a un bizzarro rituale di disintossicazione

2022 ed è ancora divisivo. Ora nota per il suo status di guru dello stile di vita per i suoi ruoli sul grande schermo, Gwyneth Paltrow è divisiva. E questo non è l’ultimo video che cambierà qualcosa.

Il 10 gennaio, l’ex Chris Martin ha condiviso una straordinaria routine di disintossicazione e bellezza su Instagram. Indossando un top naturalmente oversize e semplice, il Goop Foundation scuote vigorosamente le braccia dal basso verso l’alto con un pennello. “Adoro la sensazione di dare al corpo una pausa da alcol, latticini, glutine e cibi fritti. Alcuni detergenti sono difficili da fare”., ha scritto la donna che in passato ha suscitato polemiche commercializzando uova di giada vaginali per la disintossicazione. Qui il movimento della spazzola dovrebbe purificare il corpo grazie alle setole della pianta di sisal. “Ho appena visto un video in cui Gwyneth Paltrow si pettina le braccia e dice ‘Sta bene? “…ogni volta che trovo il suo contenuto è così”, Significativamente abbandonato l’utente di Internet alquanto infastidito. come sottolineato Madame FigaroQuesto rituale è già consigliato da alcuni professionisti e lavorerà su di esso “Rafforzare il sistema immunitario”.