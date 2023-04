“Il primo caso sarà in una base aerea europea”.

Secondo molti media internazionali, un incidente con una bomba nucleare si è verificato nei Paesi Bassi, in una base militare situata tra Eindhoven e Nijmegen. Comunque è stata pubblicata una foto dell’anno scorso, dove si vede una bomba B61. Hans Christensen, autore del rapporto, sottolinea che non vi è alcuna conferma ufficiale che la foto sia stata scattata a Volkel o che il danno della bomba sia stato il risultato di un incidente. “Ma se la foto provenisse davvero da un incidente che coinvolge armi nucleari, sarebbe il primo caso documentato in una base aerea in Europa”.

Non c’è alcuna dichiarazione I Paesi Bassi hanno avuto un ruolo nucleare nella NATO per decenni e la base aerea di Volkel è nota per aver immagazzinato armi nucleari per anni, ma le informazioni non sono state ufficialmente rese pubbliche.



di video Tuttavia, due anni fa, la stessa NATO sembrava riconoscere indirettamente l’esistenza di queste armi. I media hanno riferito che Jens Stoltenberg era presente all ‘”esercitazione nucleare” presso la base aerea di Volkel.