Jillian, 43 anni, è furiosa dopo che il calvario del figlio di 13 anni è durato più di 12 ore: “Senza acqua né cibo”

Il porto ha dichiarato che venerdì centinaia di persone che cercavano di attraversare la Manica in traghetto tra Dover e Calais hanno dovuto affrontare ritardi significativi a causa del maltempo, dei tempi di sdoganamento e di un grande afflusso di passeggeri da Dover e dalle compagnie di traghetti.

Ned, 13 anni, ei suoi amici sono rimasti bloccati nell’area di sosta del porto per oltre 12 ore in attesa di partire per una vacanza sugli sci. Gli studenti hanno dovuto fare un viaggio notturno in traghetto prima di proseguire il viaggio in autobus fino a Pella, in Valle d’Aosta, in Italia. Ma la madre era in ritardo di oltre 12 ore e ai bambini non è stata data né acqua né cibo mentre aspettavano.