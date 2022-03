DIRECT – Guerre en Ucraina: due milioni di rifugiati ont fui l’Ucraina depuis le début de l’invasion, le géant Shell quitte la Russie

La Russie a annoncé lundi soir la mise en place de cessez-le-feu locaux dans plusieurs villes ukrainiennes à partir de 07H00 GMT martedì per permettre l’evacuation de civils via des couloirs humanitaires, à l’issue d’émeci de troisnés avec les ucraini.

12:40 – Adidas sospende il tour ses activités in Russia

L’équipementier sportif allemand Adidas an annonce à son tour le gel provisoire de ses activités en Russie, dopo le decisioni simili a déjà prises par ses rivaux Nike et Puma.

12h35 – 3,3 milioni di euro récoltés via le consortium 12-12

Quelque 3,3 milioni di euro ont déjà été récoltés via le consortium 12-12 depuis l’appel #Ucraina1212 lance mercredi dernier, signale mardi le consortium belge pour les situation d’urgence.

12:05 – Zelensky denuncia le “promesse” non tenues des Occidentaux

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a dénonce mardi les “promesses” non tenues des Occidentaux per il protettore l’Ucraina des bombardements russes. “Cela fait treize jours qu’on entend des promesses. Treize jours qu’on nous dit qu’on nous aidera dans le ciel, qu’il y aura des avions, qu’on nous les livrera”, at-il déclaré dans une video publiée sur Telegram.

12h – Shell quitte totalement la Russie

Le géant pétrolier avait précédemment annoncé qu’il vendrait ses activités d’extraction de gaz et de pétrole en Russie mais il ferme également ses quelque 400 stazioni-services du pays. Shell n’achètera plus non plus de gaz et de pétrole à la Russie.

11:55 – Deux Millions de réfugiés ont fui l’Ucraina

Le nombre de réfugiés qui ont fui l’Ucraina depuis l’invasion par l’armée russe le 24 février, a dépassé mardi les deux million, selon le site internet du Haut commissariat aux réfugiés qui en fait le décompte. Le nombre s’établissait précisément à 2.011.312 personnes et la Pologne en a reçu plus de la moitié (1.204.403), selon le site.



11:50 – Le ministère ukrainien de la Défense accusa les Russes de ne pas rispettier le couloir humanitaire à Marioupol

Il ministro ucraino della difesa e un accusato mardi i russi nel rispetto del canale umano a Marioupol, port assiégé du sud-est dell’Ucraina, au treizième jour de l’invasion russe.

10h – Les Russes conferma un cessez-le-feu et l’ouverture de 5 couloirs humanitaires

L’armée russe a déclaré mardi qu’elle avait imposé un nouveau cessez-le-feu en Ucraina et ouvert des “couloirs humanitaires” dans cinq villes. Dans la capitale Kiev ainsi que dans les grandes villes de Tcherniguiv, Soumy, Kharkiv et la ville portuaire de Marioupol, les gens devraient ainsi pouvoir se mettre en sécurité.

9h – 150 militaires belges s’apprêtent à rejoindre la Romania

Ce mardi matin, près de 150 Soldats du bataillon de Marche-en-Famenne partente per la Romania.

7:30 – Selon HRW, l’armée russe s’en prend à des personnes cherchant à fuir



Des soldats russes ont mené plusieurs attaques dimanche à un carrefour dans une ville à l’ouest de Kiev, o des centaines de civils tentaient de fuir la capitale, affermare l’organizzazione de défense des droits de l’homme Human Rights Watch (HRW) sulla base de déclarations de témoins oculaires et d’analyses d’images. Selon le maire local, huit peoplenes ont été tuées, dont deux enfants.

6h30 – Plus de 10 décès dans les combats dans la ville ukrainienne de Soumy



Au moins neuf personnes, dont deux enfants, ont péri lundi soir dans une frappe aérienne sur la ville de Soumy, a quelque 350 km à l’est di Kiev, ont indiqué mardi les services de secours ukrainiens. “Des avions ennemis ont attaqué insidieusement des bâtiments d’habitation”, ont indiqué sur Telegram les services de secours, arrivés sur les lieux vers 23h00 localis. Soumy, proche de la frontière russe, est le théâtre de violents combats depuis plusieurs jours.

4h – Le chef de la diplomatie ukrainien confirme un entretien avec son homologue russe

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Koeleba, a confirmé qu’une entrevue avec son homologue russe Sergueï Lavrov est prévue. “Pour le moment la date du 10 mars est à l’agenda. S’il veut voler vers Antalya (Turquie), alors je viens aussi”, a déclaré lundi soir le diplomate ukrainien dans un message vidéo.

3h30 – Un deuxième centre nucléaire pilonné selon l’Agence internationale de l’énergie atomique

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AEIA) a déclaré lundi qu’elle avait reçu des informations selon lesquelles des obus d’artillerie avaient endommagé une installation de recherche nucléaire dans la deuxième ville assiégéesanence d’cons’ kras radiologiques”.

2h – Il presidente ucraino Zelensky promet de rester dans la capitale Kiev



Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a promis de rester dans la capitale de son pays, Kiev, en dépit des combats en cours.

1h15 – Boeing ne va plus se procurer du titane russe

La società aerea Boeing ne va plus acheter de titane à la Russie, a confirmé l’entreprise americaine lundi.



1h – La Russia recluta le Syriens per combattere in Ucraina, conferma il Pentagono



La Russia recluta mercenari siriani ayant l’expérience de la guérilla urbaine pour combattre en Ucraina, a confermare la parola chiave del Pentagone, a confermare le informazioni pubbliche dans la presse la veille.

23h – Moscou annonce des cessez-le-feu locaux en Ucraina a partire dalle 07H00 GMT mardi

La Russie a annoncé lundi soir la mise en place de cessez-le-feu locaux dans plusieurs villes ukrainiennes a partire dalle 07:00 GMT martedì per l’evacuazione dei civili tramite i canali umani. Invito a “RTLINFO 19H”, Nicolas Gosset, chercheur à l’Institut Royal de Défense, è stato il revenu sur les propositions de couloirs humanitaires par la Russie.

22:30 – Poutine annonce qu’il n’enverra pas de conscrits ou de réservistes en Ucraina

Il presidente russo Vladimir Poutine an annoncé lundi qu’il n’enverrait pas de conscrits ou de réservistes combattre in Ucraina, assicurando que l’offensive y était menée par des “professionnels” remplissant des “objectifs fixés”.