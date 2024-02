Il prezzo del parcheggio dei SUV è triplicato a Parigi e anche Bruxelles sta valutando misure

In Francia, i parigini hanno approvato con quasi il 55% la proposta del sindaco della città di introdurre prezzi speciali per i SUV. I prezzi dei parcheggi saranno tre volte più alti per questo tipo di veicolo. Il voto ha raccolto poco più del 5% dei parigini. Ciò riguarda i veicoli termici o ibridi di peso superiore a 6 tonnellate o i veicoli elettrici di peso superiore a 2 tonnellate. Tuttavia, residenti e professionisti non saranno interessati da questa misura, che dovrebbe entrare in vigore il 1° settembre.

