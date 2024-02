In Turchia, a un anno dal terremoto, “la storia non è ancora finita”

Area residenziale quasi completamente distrutta dal terremoto del 6 febbraio 2023, nella provincia di Hatay (Turchia), 2 febbraio 2024. Umit Bektas/Reuters

Guidare tra Hatay, Kahramanmaras e Adiyaman, sulle strade di questo profondo sud turco, completamente colpito per più di 400 chilometri dal terremoto del 6 febbraio 2023 e dalle sue innumerevoli scosse di assestamento, è un po' come entrare in una zona devastata e vuota. Lei stessa è ancora scossa dalla portata del disastro e dai suoi fallimenti. Ovunque cantieri, monumenti, città container, qualche tenda, spesso posizionata sui container per compensare le perdite, blocchi residenziali presidiati anche da gru, camion e operai al lavoro.

Dodici mesi di sgombero, riparazioni e lavori sono bastati appena a rimuovere i detriti dai campi. Circa il 95% a Hatay e l'85% a Kahramanmaras. Da qui questa impressione di continua instabilità, di forza lavoro scomparsa, di quartieri scomparsi per sempre. Assolutamente, Qui, il 3 e 4 febbraio, in grande clamore e sotto gli auspici del presidente Recep Tayyip Erdogan, sono state sorteggiate le prime 7.000 case nuove di zecca, che saranno disponibili tra poche settimane o diversi mesi, e per le quali il le chiavi saranno simbolicamente rinviate, mal dissimulando l’enormità dei compiti che non sono ancora possibili: resta da fare per ripristinare anche solo una parvenza di normalità.

Processo lento

Le informazioni e i dati ottenuti dalle autorità locali danno il quadro di uno sforzo sostenuto ma di un processo lento, con ampie zone grigie e scadenze poco chiare. Nessuno qui dimentica il 12 maggio, due giorni prima del primo turno delle elezioni presidenziali, quando il capo dello Stato confermò, nel corso di un dibattito televisivo trasmesso da quasi tutti i canali, di aver ottenuto “Il processo di costruzione di 142.000 abitazioni e case di villaggio è iniziato, con la speranza di poterne completare 319.000 entro un anno”.. Siamo lontani da questo.

Secondo l'ultima stima, il numero delle vittime del disastro ha raggiunto 53.537 morti e 107.213 feriti, secondo il Ministero dell'Interno. Quasi la metà dei dispersi è morta a Hatay e poco meno di un terzo a Kahramanmaras. Tuttavia, per molti, questi numeri sono ancora sottostimati. Il 31 gennaio Murat Kurum, ex ministro dell’Ambiente e dell’Urbanizzazione, candidato della maggioranza alle elezioni municipali di marzo a Istanbul, ha parlato davanti alla telecamera della morte. “Da 130mila persone”. Il regista non ha aiutato a chiarire.

Secondo le autorità, più di 680.000 case, uffici e altri edifici sono stati distrutti o danneggiati. Quasi il 29% della popolazione delle undici zone colpite è stata costretta a fuggire. È una migrazione che non si è ancora stabilizzata. Un milione di persone vivono ancora in rifugi temporanei. Nella sola Hatay, delle 563.000 persone che hanno lasciato l'antica provincia di Antakya, 129.000 non sono ancora tornate, secondo il governatorato locale.

