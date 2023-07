La Cina accelera lo sviluppo di un regime rivoluzionario – La Nouvelle Tribune

Secondo un recente rapporto diBollettino degli scienziati atomici“, IL Spina dorsale Ha compiuto progressi tecnici significativi nello sviluppo di una nuova forma di arma nucleare. È un sistema di lancio in orbita ipersonica, che è la fusione di due tecnologie distinte: il veicolo di planata ipersonico e il sistema di bombardamento orbitale diviso. Questo sistema combina i punti di forza di entrambe le tecnologie per superare le debolezze individuali, fornendo velocità, manovrabilità e la capacità di eludere il rilevamento che supera di gran lunga i sistemi d’arma convenzionali.

L’Hypersonic Glide Vehicle è una tecnologia che consente a un carico utile di viaggiare a velocità supersoniche, tra cinque e venticinque volte la velocità del suono. Questi veicoli hanno la capacità di manovrare in volo, il che consente loro di evitare la difesa missilistica e i sistemi di allerta precoce. Se combinato con il Partial Orbital Bombardment System, una vecchia tecnologia sviluppata dall’Unione Sovietica per aggirare i radar di difesa missilistica degli Stati Uniti, la sua capacità di colpire un bersaglio in modo rapido e preciso diventa preoccupante.

“La Cina ha mostrato uno sviluppo sorprendente di questo sistema”, ha scritto l’autore del rapporto. In un test nel 2021, un veicolo planante ipersonico cinese è stato lanciato nello spazio da un razzo Long March, per eseguire un’orbita terrestre parziale prima di precipitare verso il suo obiettivo. Sebbene il missile sia caduto a poche decine di chilometri dal suo obiettivo, il test ha allarmato i funzionari militari statunitensi e ha mostrato quanto velocemente la Cina stia sviluppando questa tecnologia.

Una delle principali preoccupazioni espresse nella relazione è la possibilità che questo nuovo sistema venga utilizzato per trasportare carichi utili nucleari dallo spazio. La velocità e la manovrabilità di un sistema di consegna ipersonico in orbita frattale, combinate con la sua capacità di eludere il rilevamento, potrebbero rendere inadeguate le difese esistenti. Questo sviluppo evidenzia la necessità di un’ulteriore analisi degli effetti di questi regimi sulla stabilità strategica e sottolinea l’urgente necessità di un’azione internazionale per controllarne la diffusione.