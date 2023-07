La fine della critica è vicina? Nulla è certo, ma visti i progressi della tecnologia, ci sarebbero buone possibilità che il futuro della specie sia in pericolo. In realtà, Altri metodi di pagamento sono diventati popolari negli ultimi anni.

I pagamenti elettronici sono popolari

Attualmente, abbiamo molte opzioni quando si tratta di pagamento. Oltre al buon vecchio pagamento in contanti, esistono anche i cosiddetti pagamenti elettronici. per questa scelta, Abbiamo carte bancarie, e-wallet e criptovalute.

Pertanto, molti utenti si sono orientati verso questi nuovi metodi di pagamento, che stanno sostituendo il contante al secondo posto. Ad annunciarlo, peraltro, le ultime informazioni della Banca di Francia Il contante rappresenta solo un quarto di tutti i pagamenti in Francia.

Inoltre, molti consumatori preferiscono i pagamenti mobili e le carte di credito. In questo senso, sempre più esercenti scelgono i pagamenti elettronici. nei giorni scorsi,Il numero di conducenti che accettano pagamenti con carta è aumentato.

La fine della critica è vicina?

Secondo altre informazioni, Più di 7 miliardi di transazioni saranno effettuate in Francia con carta di credito nel 2022. Quindi c’è stato un forte aumento negli ultimi anni. Come spiegazione, sarebbe dovuto alla pandemia di Covid-19 in cui i consumatori hanno evitato i pagamenti in contanti per preservare la propria salute. La causa sarebbe anche un aumento del tetto per pagamento elettronico.

Tuttavia, non tutti sono esperti nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Questo è particolarmente vero per gli anziani o coloro che vivono nelle zone rurali. Pertanto, molti stanno trovando vantaggi nel continuare a utilizzare la specie. sembra, Possono gestire il proprio budget ed evitare spese eccessive.

Non dimentichiamo che i pagamenti elettronici possono presentare anche alcuni inconvenienti. Possono infatti riscontrare interruzioni di corrente o problemi tecnici. In questo caso, i contanti sono ancora la soluzione migliore.

Infatti, anche con il progresso della tecnologia e la popolarità dei pagamenti elettronici, È impossibile immaginare la definitiva scomparsa del denaro. Ognuno ha la propria scelta in quanto sono consapevoli dei pro e dei contro di ogni metodo di pagamento.