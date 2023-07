Attenzione se andate in vacanza in macchina: dovrete dotarvi di un corpicino ben preciso

È la stagione delle vacanze: molti belgi viaggiano all’estero in auto, ma attenzione, è necessario un buono per guidare in alcuni paesi.

La destinazione top per i belgi in vacanza è la Francia, il cui bollino si chiama “Crit’Air” e da gennaio è obbligatorio guidare nelle zone a traffico limitato. Questo è un adesivo per parabrezza. A seconda del veicolo, può essere verde per veicoli 100% elettrici fino a grigio per veicoli più inquinanti ed è valido per tutta la vita del veicolo. Ecco le otto città coinvolte quest’estate dove sarà necessario questo certificato di “qualità dell’aria”: Lille, Parigi, Lione, Marsiglia-Grenoble, Rennes, Strasburgo, Tolosa.

Attenzione, questo dispositivo potrebbe essere attivato in altre città se si verifica un picco di inquinamento. Per ottenere questo poster devi andare sul sito ufficiale del governo francese e il prezzo è di 4 € 61 con spese di spedizione. Ultimo consiglio per la Francia: se scendi a sud passando per Parigi, l’adesivo non è necessario se sei sulla tangenziale. D’altra parte, se torni a Washington, dovrai comprarne uno. Altri brevi articoli sull’Europa?