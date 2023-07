Soccorso in Francia: arrestato un evaso sospettato di due omicidi

Il procuratore di Angers Eric Pollard ha detto ad AFP che il prigioniero fuggitivo, sospettato di duplice omicidio, ricercato nella regione di Angers, è stato arrestato martedì poco prima delle 13:00.

“Abbiamo appena catturato il nostro fuggitivoannunciò il giudice all’inizio del pomeriggio.

Ha detto che il sospetto, presentato come pericoloso, è stato trattenuto “dolcemente” in un edificio in costruzione ad Avril, a nord-ovest di Angers, da uomini della brigata anticrimine. Ha aggiunto che dovrebbe essere arrestato.