La guerra in Ucraina – In diretta: il nuovo tentativo di Erdogan di riportare Putin e Zelensky al tavolo dei negoziati

Mercoledì il presidente turco Recep Tayyip Erdogan incontrerà il presidente russo Putin e il suo omologo ucraino Zelensky. “Questo è qualcosa che solo la Turchia può fareNell’ultimo di una serie di ripetuti tentativi di Erdogan, il cui obiettivo dichiarato era quello di mettere allo stesso tavolo i presidenti di Russia e Ucraina, ha detto Ibrahim Kalin, tutti i tentativi finora sono falliti. Nel loro paese sono considerati traditori. Si vedono come combattenti per la libertà. Sono russi del Russian Freedom Corps, un’unità del Corpo di volontariato internazionale dell’esercito ucraino. Il loro numero è “segreto”, ma saranno tanti. sempre più numerosi.

Schierati in prima linea, questi “mercenari” sono combattenti esperti, accuratamente selezionati per evitare il rischio di infiltrazioni. Scelta dell’assistenza, sia militare che politica.

Nel frattempo, si continua a parlare dello sciopero ucraino a Makevka a Capodanno. Secondo il ministero della Difesa russo, alla fine avrebbe ucciso 89 persone, non 63 come inizialmente riconosciuto. È davvero difficile per le autorità di Mosca continuare la politica dello struzzo, in particolare perché I raduni in memoria dei defunti mescolavano rabbia e tristezza. È stato il bilancio più alto di un singolo attacco che la Russia abbia ammesso dall’inizio dell’offensiva a febbraio. Inizialmente, Mosca, al momento dello sciopero, le forze ucraine hanno parlato di oltre 400 vittime. L’università tecnica che fungeva regolarmente da caserma per l’esercito di Putin aveva circa 600 soldati secondo diverse fonti indipendenti.

Insolitamente in Russia, dove le autorità sono ancora riservate sulle vittime militari in Ucraina, circa 200 persone si sono riunite con l’approvazione delle autorità a Samara (al centro), dove si trovavano alcuni soldati morti, per piangere i morti. in una cerimonia ortodossa.

Il presidente russo Vladimir Putin non ha ancora risposto pubblicamente allo sciopero.

Maggiori informazioni e dettagli su questo 315° giorno di guerra nelle nostre vite di seguito: