Il presidente iraniano minaccia Israele con una risposta “più forte” in caso di “comportamento sconsiderato”

“L’operazione “The True Promise” è stata completata con successo da ieri sera fino a questa mattina e ha raggiunto tutti i suoi obiettivi”.Lo ha annunciato domenica in televisione il generale Mohammad Bagheri, comandante delle forze armate iraniane. Ha detto che nessun centro urbano o economico in Israele è stato preso di mira da droni e missili iraniani.

Ha affermato che i due principali siti presi di mira erano “Il centro di intelligence che ha fornito ai sionisti le informazioni necessarie” All'attacco che ha distrutto il consolato iraniano a Damasco l'1 Lui è aprile e così via “Base aerea di Nevatim, da cui sono decollati gli F-35.” Chi l'ha bombardato. “Questi due centri hanno subito danni significativi ed erano fuori servizio”.Ha confermato.

Ha aggiunto: “Non abbiamo intenzione di continuare questa operazione, ma se il regime sionista prenderà misure contro la Repubblica islamica dell'Iran, sia sulle nostre terre che nei nostri centri in Siria o altrove, la nostra prossima operazione sarà più importante di questa”. .” ““, ha avvertito l'alto ufficiale.

Inoltre, il generale Bagheri ha annunciato che le autorità iraniane lo avevano fatto “Ha inviato un messaggio agli Stati Uniti avvertendo che le loro basi non saranno sicure se coopereranno con Israele in possibili azioni successive”. [iraniennes] ». Gli Stati Uniti hanno diverse basi militari nella regione. Questo messaggio è stato trasmesso dall'ambasciata svizzera, che rappresenta gli interessi americani in Iran, alla luce dell'assenza di relazioni diplomatiche tra i due Paesi.