Perché la fregata Louise Marie non è ancora arrivata nel Mar Rosso?

“La fregata Louise Marie e il suo equipaggio (composto da circa 170 marinai) estenderanno il loro addestramento preparatorio per un periodo che non è stato ancora stabilito. La fregata sta attualmente proseguendo la sua rotta nel Mar Mediterraneo. Inizialmente era previsto il transito nel porto di Suez Canale venerdì prossimo.” Il 12 aprile (verso il Mar Rosso, ndr) è stato rinviato”, ha annunciato lo Stato Maggiore dell'Esercito in un comunicato stampa indirizzato all'Agenzia Belga.

“Il capitano (donna, comandante Helena Vande Geer) e l'equipaggio hanno deciso di prolungare il periodo di addestramento della fregata dopo diverse sessioni di addestramento e prove tecniche che non hanno dato risultati. Piena soddisfazione. Le carenze individuate sono attualmente oggetto di analisi e analisi .” Il testo aggiunge che saranno adottate misure correttive con l'obiettivo di mantenere la fregata all'interno della sua area operativa.

Il Ministero della Difesa ha continuato: “Per ovvi motivi di sicurezza operativa, non invieremo ulteriori dettagli”.

“La sicurezza, la preparazione e le capacità del nostro personale sono essenziali. Non possono subire alcun compromesso”, conclude il testo.

La Louise-Marie (chiamata colloquialmente LoMa dai marinai) salpò il 10 marzo da Zeebrugge per una missione di più mesi nel Mar Rosso e nello Stretto di Hormuz, che separa l'Iran dagli Emirati Arabi Uniti e dal Sultanato. Oman, come parte di due distinte operazioni europee.

Questa fregata, presentata dal Ministero della Difesa come una “nave versatile che può essere impiegata in un'ampia gamma di contesti come la lotta alla pirateria, la protezione delle navi mercantili o la partecipazione a una flotta in un contesto più sfavorevole”, dovrà ha diviso il suo dispiegamento tra le operazioni Agenor e Aspidus, l'ultima delle quali è stata lanciata dall'Unione Europea il 19 febbraio per garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso.

Il periodo di addestramento era previsto per “alcune settimane” nel Mediterraneo. Ma la fregata, che è una delle due navi di questo tipo della Marina Militare, dovrà poi dirigersi verso il Mar Rosso e partecipare alla missione “Aspids”, una missione “difensiva” che garantisce la protezione delle navi commerciali.

Il Belgio nel Mar Rosso affronta gli Houthi: “Sembra uno scherzo belga”

Nel Mar Rosso, arteria essenziale per il commercio internazionale, i ribelli Houthi dello Yemen conducono dallo scorso novembre una campagna di attacchi con droni e missili contro le navi che vi transitano, sostenendo di agire in solidarietà con i palestinesi della Striscia di Gaza, dove Israele si trova. In guerra con il movimento islamista Hamas dal 7 ottobre.

LoMa dovrebbe poi essere assegnato alla Task Force Agénor, il pilastro marittimo dell’operazione “Consapevolezza marittima europea nello stretto di Hormuz” (EMASoH, nella missione francese di sorveglianza marittima europea nello stretto di Hormuz).

L’EMASoH è stato istituito all’inizio del 2020 per garantire la libertà di navigazione e disinnescare la situazione nel Golfo Persico e attorno allo Stretto di Hormuz, attraverso il quale passa un quinto della produzione mondiale di petrolio. La missione è stata lanciata su iniziativa della Francia, ma fa parte di una coalizione europea che comprende nove paesi (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Portogallo).

La tensione è aumentata negli ultimi giorni, in seguito all'attacco mortale del 1° aprile contro il consolato iraniano a Damasco, la capitale siriana, di cui Israele ha attribuito la responsabilità.

Sabato l’Iran ha sequestrato una nave portacontainer vicino allo Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più utilizzate per la navigazione commerciale. Ma le autorità iraniane non hanno indicato se questa operazione fosse collegata alle recenti minacce di vendetta dopo l'attacco mortale al suo consolato a Damasco.

Gli Stati Uniti hanno annunciato venerdì che invieranno rinforzi in Medio Oriente alla luce dello stato di allerta di Israele in previsione di un possibile attacco iraniano.

Per questa missione, i sistemi di avvistamento, rilevamento e fuoco a bordo della Louise-Marie sono stati migliorati per combattere i droni ed espandere la gamma di risorse a disposizione della fregata, secondo il Ministero della Difesa. Il sito specializzato À l'Avant-Garde ha stabilito, sulla base delle fotografie, che si tratta di un insieme di mitragliatrice Gatling Minigun M134D (dotata cioè di sei canne rotanti) di calibro 7,62 x 51 mm e in grado di raggiungere una cadenza di fuoco di Da 2000 a 6000 scatti al minuto.