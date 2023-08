Questa compagnia mineraria di Filcoin è accusata di aver creato uno schema piramidale da 83,3 milioni di dollari

Tecnologia di Shenzhen Shikongyununa delle più grandi aziende in Estrazione di filecoin In Cina è attualmente in subbuglio. Di recente, un tribunale cinese ha ascoltato le accuse che la società ha orchestrato Schema piramidale 83,3 milioni di dollarisollecitare in modo inappropriato gli utenti a estrarre monete attraverso le sue piattaforme.

Questa situazione nasce nel contesto diffusa repressione nel settore delle criptovalute in Cinadopo aver vietato tutte le transazioni di criptovaluta nel settembre 2021.

Shenzhen Shikongyun Technology: sotto processo per presunto schema piramidale

Un tribunale cinese ha recentemente ascoltato un caso che coinvolge Tecnologia di Shenzhen Shikongyununa società mineraria di Filecoin, insieme a quattro dei suoi dirigenti, per la loro presunta partecipazione a uno schema piramidale da 83,3 milioni di dollari.

Lunedì scorso, il tribunale locale della contea di Pingnan, regione autonoma del Guangxi pubblicato Sui social network ha avviato il processo a Shenzhen Shikongyun Technology e ai suoi quattro leader, tra cui il fondatore di nome Lai. pensavano di averlo fatto Attività organizzate e dirette all’interno dello schema gerarchico. Il caso è attualmente pendente.

Fonte: mp.weixin

Secondo il Pubblico Ministero, gli imputati avranno Attira agenti con il pretesto di estrarre monete FIL sulla piattaforma dell’azienda. Presumibilmente hanno richiesto alle persone di pagare una tassa per l’acquisto di attrezzature minerarie o per il noleggio di macchinari minerari per partecipare.

I pubblici ministeri hanno detto:

“Promettendo grandi rendimenti, hanno attirato più persone a partecipare e hanno ingannato le persone per ottenere beni, sconvolgendo così l’ordine economico e sociale”.

Operazioni discutibili e arresti: la discesa di Shenzhen Shikongyun

Secondo le informazioni fornite, la società ha creato le piattaforme filpool.io e bpool.io Ha anche creato un sito Web con il nome di dominio ipfs.cn per promuovere in modo errato i suoi servizi.

Quando Shenzhen Shikongyun è stata scoperta dalle autorità cinesi nel maggio 2022, la società aveva decine di migliaia di utenti sulle sue piattaforme. Ha raccolto più di 606,95 milioni di yuan ($ 83,3 milioni) grazie a filpool.io e bpool.io.

Un ex dipendente di Shenzhen Shikongyun ha rivelato che l’azienda è pienamente consapevole dei rischi connessi al fare affari in Cina. Prima Arresto e detenzione Dai suoi leader l’anno scorso, ha persino considerato un’espansione internazionale. Questo informatore ha scelto di non essere identificato a causa della delicatezza del caso.

A differenza della vicina Hong Kong quale Sviluppare attivamente le industrie di criptovaluta e Web3La Cina ha vietato tutte le transazioni di criptovaluta nella terraferma nel settembre 2021.

fonte : Blocco