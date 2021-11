Conseguenze per il consumatore

Niente filtri! Ad ogni modo, Voo e Orange sembrano essersi già accordati su un punto: il loro contatto con la stampa. A lato, da Voo, è “nessun commento !E in arancione, ènessun commento !Sono in corso trattative…

E le offerte?

conseguenze Acquisizione di Voo da parte di Orange può essere con esso Interessante o dannoso per il consumatore. Quindi non è troppo presto per pensarci. Tra questi, ci sono possibili modifiche alle offerte esistenti di ciascuno di questi operatori. Cosa accadrà effettivamente a livello delle offerte di Orange e Voo se ci sarà un’acquisizione? Un cambiamento tangibile che avverrà molto rapidamente è il cambio di rete delle carte SIM per i clienti Voo. Gli abbonati Voo possono possedere i canali Orange TV, ad esempio? Risposta del nostro esperto Gregoire Bourguignone Astel. managere mediatore di comunicazione : “Penso che inizialmente non ci sarà alcun cambiamento nelle offerte, nei contenuti, nei prezzi. È una cosa che si farà in seguito, nei prossimi mesi o nei prossimi anni. D’altra parte c’è un tangibile cambiamento che interverrà rapidamente, è il cambio di rete per le SIM, per i clienti Voo le SIM sono attualmente connesse alla rete primaria e cambieranno per connettersi alla rete Orange”.

Fu + Arancio = Arancio?

Secondo risultato previsto, se c’è un rimborso, preoccupazioni Identità aziendale. Voo si fonderà con Orange? Orange rimarrà nella fascia media e Orange manterrà i marchi a basso costo come Zuny o Hey! Per giocare su tre sezioni di mercato. “Preferirei immaginare che Orange manterrebbe il marchio Voo e lo metterebbe al livello più alto, proprio come è attualmente con Voo. Orange sarebbe ancora in una posizione intermedia e Orange manterrebbe i marchi bassi. Costi come Zuny o Hey ! per giocare su tre segmenti di mercato.” Profili di Gregoire Bourguignon. READ Valori USA da tenere d'occhio a Wall Street (aggiornato) - 05/11/2021 alle 13:12

aumento di prezzo

La terza possibile conseguenza: i prezzi? Meno attori sono coinvolti, maggiori sono i rischi. Dei quattro principali giocatori belgi, ce ne saranno solo tre. Prossimoe Telenet e arancia (Compilazione Orange, Voo, Hey! e Zuny). Meno concorrenza, Sarà Meno pressione sui prezzi e Quindi una tendenza al rialzoAnalisi di Grégoire Bourguignon:“Almeno ci sono giocatori, maggiore è il rischio. Poi, possiamo compensarlo con una buona regolamentazione. Tuttavia possiamo riuscire a diversificare il panorama del numero di operatori in un Paese”.

rete moderna

Il quarto possibile risultato, positivo, Questo: Aggiornamento rete Voo. “Orange aggiornerà la rete Voo per la televisione via cavo nei villaggi della Vallonia, in quanto non è stata ancora aggiornata. Ciò consentirà a molti potenziali clienti di accedere a Internet ad alta velocità, e anche a banda ultralarga, da Voo e Orange, in queste aree bianche”, p.Infine scritto da Grégoire Bourguignon. Ciò consentirà a molti potenziali clienti di accedere a Internet ad alta velocità e ad altissima velocità, da Voo e Orange, in queste aree bianche. Per convalidare o meno le nostre previsioni, ci vediamo tra poche settimane o mesi, quando questi due grandi attori delle telecomunicazioni si metteranno d’accordo e decideranno di rompere il loro silenzio radio.

