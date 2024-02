Il nuovo regime italiano contro la povertà suscita preoccupazione a Bruxelles – Euractiv FR

Il governo italiano sta eliminando gradualmente il sistema di reddito di base per i cittadini a favore di un nuovo sistema volto a stimolare l’occupazione, che è monitorato dalla Commissione Europea e criticato dai sostenitori della previdenza sociale.

Continuò A Legge sull'ordinanza May ha adottato un piano di reddito di base introdotto nel 2019, nonostante la feroce opposizione della destra e dell’estrema destra, in particolare del partito Fratelli d’Italia, ora al potere.

“La nostra missione è passare dal reddito di residenza al reddito d'impresa, attraverso l'occupazione.” UN dichiarato Il primo ministro Georgia Meloni ha sostenuto che il vecchio regime non era riuscito a incoraggiare il reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro.

Il sistema precedente era vantaggioso Due milioni di persone A giugno il provvedimento è stato efficace nel ridurre la povertà, ma non è riuscito ad aumentare il tasso di occupazione. Secondo gli economisti Stefano Tozzo e Massimo Baldini, questo era dovuto principalmente a Crisi economica, limitazioni dei servizi di ricerca lavoro e scarsa domanda di lavoratori, soprattutto al Sud.

Con il nuovo sistema le famiglie con minori, disabili o ultrasessantenni continueranno a beneficiare dell'attuale assistenza fino alla fine dell'anno. Questa sarà sostituita da un'indennità di integrazione di 500 euro mensili per persona a partire da gennaio 2024. Pertanto, il beneficio pagato dal governo a questo gruppo di beneficiari non cambierà in modo significativo.

Coloro invece abili al lavoro di età compresa tra 18 e 59 anni che hanno beneficiato di questo regime non riceveranno più benefici, ma riceveranno 350 euro al mese per un massimo di 12 mesi, se si iscrivono alla formazione in cerca di lavoro .

Preoccupazioni

Il nuovo sistema ha suscitato critiche in Italia – con Espressioni È solo a Bruxelles che i politici e gli attivisti esprimono le loro preoccupazioni – contro la nuova misura. Anche la Commissione europea segue gli sviluppi in Italia.

“La Commissione esamina una nuova misura”, Un portavoce ha detto a EURACTIV che, sebbene l’UE non abbia competenza in materia, sostiene un reddito di base. “La rete di sicurezza sociale critica” .

A febbraio, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione sul precedente sistema di reddito di base italiano. Secondo la società, questo regime era “Contrario al diritto Ue” Perché era accessibile solo a chi viveva nel Paese da almeno dieci anni, di cui due consecutivi.

Con il nuovo regime il requisito della residenza è stato ridotto a cinque anni, ma questi due anni devono continuare.

Una raccomandazione del Consiglio su adeguati sistemi di reddito di base, adottata dagli Stati membri a gennaio, afferma che dovrebbe esserci un requisito di residenza “proporzionato”, Ma non ha fornito un periodo di tempo specifico.

Secondo Kahina Rabahi, Policy and Advocacy Coordinator della Rete Europea Anti-Povertà (EAPN), la contrazione della domanda è un aspetto positivo del nuovo sistema italiano, ma “Non è ancora abbastanza.”

“Se paghi le tasse e partecipi alla vita del Paese, non vedo perché la durata della residenza dovrebbe fare la differenza per il diritto a un reddito dignitoso”. ha detto a EURACTIV.

Più posti di lavoro?

Secondo il governo, il nuovo regime dovrebbe stimolare l’occupazione e reintegrare un gran numero di persone aventi diritto nel mercato del lavoro attraverso la formazione.

Tuttavia Daniele Pacifico, economista dell’Ocse, Importante Questo approccio è dovuto alla natura temporanea della quota di 350 euro. Secondo lui i beneficiari dovranno ritirarsi dal sistema degli aiuti statali se non troveranno lavoro entro il prossimo anno.

Rabahi ha aggiunto che l’aumento dei salari e delle condizioni di lavoro in generale sarebbe lo strumento più efficace per far uscire le persone dalla povertà.

“Il lavoro non è una soluzione miracolosa alla povertà, non è realistico” Lei lo ha affermatoCirca il 12% dei lavoratori italiani è ancora a rischio povertà. “Questa misura tratta la povertà come un difetto individuale e non fa nulla per ridistribuire la ricchezza nel Paese. »

Secondo Sarah Mathieu, eurodeputata verde e relatrice sul reddito di base, anche il nuovo sistema non tiene conto della frammentazione socioeconomica della penisola.

“Questo sistema colpisce duramente i poveri” Lo ha aggiunto lei “La maggior parte della disoccupazione è nel Sud Italia.”

Il tasso di disoccupazione in Italia ha raggiunto nel mese di luglio il minimo storico del 7,6%, con una percentuale di disoccupati nelle regioni del Nord-Est attorno al 5% e in alcune regioni del Sud che ha raggiunto il 15%.

Una tendenza europea?

Secondo la signora Rabahi, “Invece di migliorare ciò che aveva, un governo di estrema destra [italien] Ha deciso di andare contro la tendenza generale europea in termini di sicurezza sociale.

Tuttavia, secondo Mathieu, la tendenza in Europa è nella direzione opposta a quella italiana.

“Nella mia regione, le Fiandre, la destra ha condotto una campagna per proposte di taglio delle prestazioni sociali.” Lo ha aggiunto lei “Sempre difficile” Far avanzare la politica sociale a livello europeo, date le competenze limitate dell’UE in questo settore.

Secondo lui, l’UE dovrebbe adottare una legislazione vincolante per garantire che l’Italia e tutti gli altri Stati membri dispongano di adeguati sistemi di reddito di base al di sopra della soglia di povertà. Tuttavia, è improbabile che la Commissione Europea proponga norme vincolanti in questo settore, poiché questo non rientra nel suo campo di applicazione.