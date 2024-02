Italia: Evviva gli inglesi!

ioL’Italia è in guerra aperta contro gli inglesi? Almeno questo è il senso del disegno di legge presentato da Fabio Rambelli, vicepresidente della Camera dei Rappresentanti e membro del partito di estrema destra Fratelli d'Italia. Sostenuto dal leader del partito, il primo ministro Georgia Maloney, mirava a ridurre l'uso dell'inglese nella società. La lingua inglese “avvilisce e corrompe” quella italiana, sostengono i suoi autori, decisi a bandirla da tutti i documenti e le comunicazioni ufficiali. Nel testo si sostiene inoltre che “il suo utilizzo diventerà obbligatorio in tutti gli uffici, anche in quelli che trattano gli stranieri che non parlano italiano”. Se accettato, il prezzo per i criminali è alto: “con una multa da 5.000 a 100.000 euro”.

Se si considerano tutte le lingue, l’inglese è l’ovvio obiettivo del disegno di legge sui funzionari eletti. “L'anglomania ha effetti sull'intera società”, spiegano nella prefazione i suoi autori, “aspettandosi il sostegno di un comitato creato dal Ministero dei Beni Culturali con lo scopo di certificare il corretto uso della lingua italiana e la sua pronuncia”.

+ 773% delle lingue inglesi

Queste sono le statistiche pubblicate dall'agenzia di stampa Agence Italia che hanno spinto Fabio Rambelli e i suoi colleghi a legiferare: dal 2000, il numero di coloro che parlano inglese in italiano è aumentato del 773%. Da qui il dizionario di riferimento Drekani Elenca quasi 9.000 delle 800.000 parole. Un numero “grosso”, commenta punto Bernard Cerquiglini è un illustre linguista e consulente scientifico di Le Petit Larousse. “Nei giornali, nei discorsi politici, nei rapporti personali… Oggi in Italia l'inglese è ovunque”, gli dice un ristoratore transalpino, “Ciamo”. Pieno!” » [Nous sommes full (« complets »), NDLR].

In Francia, invece, ogni anno entrano nel Petit Larousse 150 parole nuove, di cui solo il 15% sono straniere, la maggioranza anglo-americane. Una cifra costante negli ultimi venticinque anni. “Non possiamo parlare di invasione qui come in Italia!”

Il primo Mussolini

Sebbene Fratelli d'Italia abbia presentato lo scorso novembre un disegno di legge con l'obiettivo di includere la lingua italiana nella Costituzione, va detto che il quadro giuridico che disciplina la lingua ancora non esiste. Pertanto, secondo l'articolo 2 della Costituzione francese (“La lingua della Repubblica è il francese”) e la legge Touban del 4 agosto 1994 (che impone l'uso del francese nei testi giuridici, nei contratti di lavoro e in tutti i documenti scritti destinati ai consumatori) , L'italiano è oggi l'unica lingua. Accademia Kruska, l'equivalente non ufficiale dell'Accademia di Francia. Dotato di una “polizia di prevenzione”, si occupa di “individuare” i preanglicismi che hanno “radicato” nell’italiano.

Una situazione che ricorda un duro precedente: Mussolini, imponendo ai suoi compagni nel 1923 di fare a meno di parole straniere come “cocktail”, “flirt” o “carrozza”, “ricordò come il linguaggio possa essere dittatoriale”, sottolinea Bernard Serglini. , “pochi italiani osano difendere la propria lingua”, per paura di apparire nostalgici del politico.

Preoccupazione pratica

«Ma l'Italia ha proprio bisogno di una legge sulla lingua, almeno per ragioni pratiche!», argomenta il linguista che ricorda queste infermiere francesi, alcune delle quali, prima della legge Touban, non riuscivano a capire le istruzioni per l'uso di alcuni aghi scritte in inglese. «Che cosa si può dire in inglese della sentenza del tribunale italiano che sarà emessa domani? ?Possiamo immaginare tutto…”

“Sta al partito di governo restare lì e non cadere nell'autoritarismo linguistico”, avverte, non proiettando le pulsioni fasciste di Fratelli d'Italia. Definendone cioè con precisione il campo di applicazione, senza il quale esso «non si applica mai all'individuo in quanto tale» è, in questo momento, testualmente definito. “La legge vale esclusivamente per le aziende pubbliche e private”, assicura al quotidiano il portatore dello slogan Fabio Rambelli. Corriere della Sera.