Buone notizie per Sonny Colbrelli: l’italiano è riuscito a riprendere “l’attività fisica leggera”.

Il ciclista italiano Sonny Colbrelli, operato al cuore a fine marzo, ha ripreso “l’attività fisica leggera”, ha annunciato mercoledì la sua squadra vittoriosa del Bahrain. “I test clinici hanno mostrato un ulteriore miglioramento della salute cardiovascolare, spingendo Colbrelli a iniziare passeggiate ricreative e attività fisica leggera”, ha affermato il suo team presso il Dipartimento di Cardiologia dello Sport dell’Università di Padova dopo la sperimentazione clinica del campione europeo.

Colbrelli, 31 anni, è andato in arresto cardiorespiratorio al termine della prima tappa del Giro di Catalogna lo scorso 21 marzo. Successivamente volato in Italia, è stato dotato di un defibrillatore cardiaco, un dispositivo in grado di correggere il ritmo cardiaco in casi estremi.

Lombard, vincitore della Parigi-Roubaix dello scorso anno, a metà aprile ha ammesso di non sentirsi ancora un ex corridore. “Faremo tutte le valutazioni e poi decideremo”, ha detto poi.

“La priorità è monitorare da vicino le sue condizioni per garantire la sua sicurezza e la ripresa delle normali attività della vita nei prossimi mesi”, ha aggiunto il Bahrain Victorious in una dichiarazione mercoledì.