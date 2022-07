Il Nantes vuole restituire questo italiano dal Monaco

Il Monaco sarebbe d’accordo con Pelotti, ma interviene Nantes.

L’attaccante è in scadenza di contratto da quando ha lasciato il Torino Andrea Belotti Passiamo alla Ligue 1.

Infatti, se crediamo RepubblicaVerrà raggiunto un accordo tra il ConsiglioAS Monaco e l’entourage dell’attaccante 28enne.

Eppure secondo i media potrebbe firmare per 3 anni con uno stipendio annuo di 3,6 milioni di euro.

Tuttavia, l’operazione non è ancora completata poiché un altro club della Ligue 1 ha intenzione di tentare la fortuna con il file.

Come indicato sarà Mediafoot Marsigliada FC Nantes Chi giocherà in Europa League in questa stagione?

L’unica voce che deve essere presa con le pinzette.

Il centravanti ha segnato otto gol e fornito un assist in 22 presenze in campionato la scorsa stagione.