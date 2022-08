Benvenuti a bordo dell’Italian Orient Express: La Dolce Vita

Il progetto del tour in treno di lusso è stato ideato dal conglomerato italiano Arsenale in collaborazione con il gruppo alberghiero Accor. “Riteniamo un grande privilegio rilanciare lo storico marchio Orient Express per il viaggiatore curioso ed esigente. Questi nuovi treni offrono oggi una visione senza precedenti del viaggio di lusso”.Lo ha detto in un comunicato Sébastien Bassin, presidente e amministratore delegato di Accor.

Dal 2023 sei treni di lusso, alcuni dei quali accoglieranno i primi passeggeri “Dal 2023”Viaggerà attraverso l’Italia “Da nord a sud”In 14 regioni, si tratta di oltre 16.000 km di linee ferroviarie, di cui 7.000 non elettrificate, spiega il comunicato.

Oltre a questo itinerario sono collegate tre destinazioni internazionali Roma a Parigi, Istanbul E diviso.

Un omaggio alla Dolce Vita

Chiamati Orient Express La Dolce Vita, i treni sono descritti in un comunicato stampa come un omaggio a “un periodo straordinario della storia, la passione artistica e culturale dell’Italia degli anni ’60”.

Progettate dallo studio di architettura e design di DimoreStudio, le camere sono arredate di conseguenza.

In totale i treni disporranno di “12 cabine deluxe, 18 suite, 1 suite prestige e un ristorante” con cucina Made in Italy.

Scopri luoghi “ancora tenuti segreti”.

Orient Express suscita l’interesse dei potenziali viaggiatori promettendo un viaggio de La Dolce Vita “Fuori dai sentieri battuti” In quel momento è possibile “Entra in luoghi sconosciuti o ancora segreti e scopri monumenti architettonici”.

Se sono previsti più percorsi, “La maggior parte di loro lascerà l’Italia e ne scoprirà le meraviglie Le AlpiBucolico o rurale Spiagge paradisiache in Italia da sud”.

