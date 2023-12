il muro Impara ad amare l’Italia con l’associazione AMICI

essenziale

L’Italia, che domani dovrà battere in casa la XV di Francia, beneficerà di una grande associazione culturale a Muret. Promuove, tra le altre cose, la lingua più bella del mondo.

AMICI, associazione murretana nata nel 2014, si è posta l’obiettivo di diffondere la cultura italiana, sapendo che questo Paese ama la Francia e che i figli dei nostri vicini imparano il francese come prima lingua! La regione muretina, e il sud-ovest in generale, è stata una terra accogliente per i coloni italiani attratti dal settore Volvester e dall’orticoltura a nord di Tolosa.

I membri, ad oggi sono 153, condividono origini italiane attraverso i loro genitori e amano la cultura, la lingua e la storia dei nostri vicini. Un’associazione che si muove proponendo diverse attività tra cui 8 convegni nell’anno parallelo a partire da settembre e terminando a metà giugno. Bernadette, di Pascale-Dalmas, ospita questi eventi, aperti a tutti al prezzo di 6 euro. I temi sono vari, tra cui arte, cultura, storia, regioni e cucina. Ad esempio, questo sabato pomeriggio (16:00, sala Pierre-Chatke) “Napoli, città d’arte” attirerà l’attenzione.

Teatro, Viaggi, Gastronomia

Stefano Marinelli, napoletano, impartisce lezioni di lingua italiana a 47 studenti diversi. Lunedì dalle 10 alle 12, dalle 14 alle 16, ancora dalle 16 alle 18, poi martedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.

I membri sono invitati a partecipare ai laboratori di conversazione in italiano il giovedì (15:00/16:30 e 16:30/18:00).

Il Laboratorio di Teatro e Letteratura si propone di pubblicare un programma all’anno, gratuito per il pubblico.

Ogni anno sono previsti 2 viaggi nei paesi vicini, una settimana in primavera e un fine settimana di 4 giorni a settembre/ottobre per visitare una città. Bologna e la Sardegna potrebbero essere la prossima meta dei viaggi autunnali.

Ogni 6 gennaio i membri festeggiano la “Befana”, una delle preferite dagli italiani. Tutto bene per gli AMICI trascorrere momenti conviviali con la cena di Pasqua e la festa di fine anno.