La musica corale italiana fa parte del patrimonio UNESCO

All’inizio di dicembre l’UNESCO ha integrato la poesia lirica italiana nel Patrimonio Immateriale. Una decisione che Roma ha salutato come un segno di “eccellenza universale”. Da Scarlatti passando per Monteverdi fino a Verdi, le migliori arie d’opera italiane sono cantate in tutto il mondo.

“Trasmessa oralmente tra un maestro e uno studente, questa pratica promuove l’integrazione collettiva e la memoria socioculturale. È un mezzo di libera espressione e dialogo intergenerazionale il cui valore culturale è riconosciuto a livello nazionale e internazionale”, ritiene l’UNESCO.

L’istituto definisce l’arte come “una tecnica di canto sotto controllo fisiologico che intensifica la potenza vocale in spazi acustici come auditorium, arene e chiese”.

“Dopo un lungo e minuzioso lavoro (…) questa è la consacrazione ufficiale di ciò che già sappiamo: il canto lirico è un (marchio) di eccellenza mondiale che ci rappresenta bene attraverso il pianeta”, ha esultato il ministro della Cultura. Genaro Sangiuliano in un comunicato.

“L’opera è nata in Italia”, ricorda Nel maggio 2022, il francese Stéphane Lissner, direttore del Teatro San Carlo di Napoli, ha inaugurato nel 1737 ed è il teatro lirico più antico del mondo. Ma perché l’opera italiana è più legittimamente inclusa nel patrimonio immateriale dell’umanità rispetto alle sue controparti francesi o tedesche? Il signor che diresse la famosa Scala di Milano. Per Lisner, “Questo stile di canto all’italiana evoca senza dubbio la più grande emozione tra gli amanti dell’opera, che lo ammettiamo o no”.



Il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, riunito da lunedì in Botswana, dovrà verificare l’iscrizione di 55 nuovi elementi presentati dal punto di vista delle tradizioni sociali, tra cui il ceviche, il perizoma e la pittura del risciò.