“Sono ancora la moglie del marito di Diam”: Sarah esce dall’ombra e attacca il rapper

Dopo aver fatto “saltare” le folle su titoli come DJE il Ravioli o Giovane donna A metà degli anni 2000, Diam ha scelto di prendere le distanze dalla scena musicale e vivere la sua vita nell’ombra, lontano dai riflettori. Ma quest’anno, il rapper è tornato con esso PaceUn film documentario in cui parla della sua depressione, della sua conversione all’Islam, della sua vita familiare e dei suoi progetti umanitari. “Diventa di nuovo Melanie‘, ha catturato la principale parte interessata dei giornalisti dalle sette alle otto.

Mentre questo ritorno molto pubblicizzato ha deliziato i fan di Dem, ha anche sconvolto alcuni. Tra loro, una certa Sarah è turbata da ciò che ha sentito in questo documentario. La rivista lo ha intervistato generaleQuest’ultimo afferma di non aver mai divorziato da Faouzi Tarkhani, l’attuale marito di Deem. “L’uscita di questo documentario mi ha colpito duramente. Abbiamo il diritto di guadagnarci da vivere, ma ai miei tre figli con Faouzi Tarkhani mancava tutto”.rivelato prima di aggiungere:Dim ne sta parlando (Faouzi Tarkhani, NdlR.) Come suo marito, e non siamo divorziati in Francia, perché si rifiuta di formalizzare la cosa…” Dice che il divorzio sarebbe stato registrato in Tunisia ma non in Francia perché Faouzi Tarkhani si sarebbe opposto.

“Non ha simpatia”

Nell’intervista, Sarah non ha nascosto quello che pensava veramente di Dem e del suo temperamento. “Sentirlo parlare del suo disagio in un’intervista e cercare simpatia mi fa sussultare! Conoscete la condizione dei miei figli e non li compatite”.Dice prima di aggiungere: “Per il resto, sono felice che sia andata con lui. Nessuno governa più la mia vita.”