“Hanno rifiutato tutti”: cosa rivela Stephen Plaza sulle sue proposte di matrimonio fallite

Venerdì 1 luglio il canale francese M6 ha presentato una nuova offerta immobiliare con Stéphane Plaza. Un’opportunità per l’agente immobiliare 52enne di fare alcune rivelazioni sulla sua vita amorosa. Ha già accennato a diverse… proposte di matrimonio fallite.

Sul canale francese M6 viene ora presentato un nuovo programma immobiliare. “Cambia tutto o muoviti” In onda per la prima volta venerdì 1lui è Luglio. Un’opportunità per Stefan Plaza di dedicarsi ad alcune scoperte sulla sua vita amorosa.

All’introduzione della prima coppia che partecipa allo spettacolo, si è parlato di matrimonio. I partecipanti in realtà hanno detto di essersi detti “sì” su una distesa di sabbia fine a Mayotte. Poi, dal canto suo, la conduttrice televisiva e decoratrice, Sophie Ferjani, ha confermato che lei stessa ha dovuto prendere in mano la situazione durante la proposta di matrimonio: “Preferirei essere io a chiedere nella vita reale”ha detto.

Stephen Plaza continua: “L’ho fatto, si sono rifiutati tutti”. L’agente immobiliare ha usato il termine spontaneamente “ils” MentreAveva rivelato, il 29 maggio, di essere eterosessuale. Ciò solleva nuovamente i dubbi…