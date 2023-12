Il monitoraggio dello stato della batteria dovrebbe essere presto disponibile sui telefoni Android grazie alla pagina nascosta in Android 14 Beta

In un nuovo movimento per l'uguaglianza nella corsa per Gara caratteristica Tra Android e iPhone, i telefoni Android dovrebbero ricevere un indicatore dello stato della batteria, probabilmente con Android 15. La nuova pagina delle impostazioni indicherà il livello della batteria. Deterioramento della batteria (da qui la capacità effettiva) e gli utenti verranno avvisati se la capacità scende troppo o se la batteria non viene rilevata. Ciò aiuterà i clienti a prendere una decisione informata prima di acquistare un telefono usato o di sapere quando sostituire la batteria.

Mishaal Rahman di Android Authority disponibile Annunciato in precedenza L'arrivo di questa funzionalità basata su API a livello di sistema, apparsa per la prima volta in Android 14 Beta. Questa volta, viene evidenziata la nuova pagina nascosta delle impostazioni “Stato della batteria” in Android 14 QPR2 Beta 2 che, quando abilitata, mostra “la percentuale stimata di carica che la batteria può attualmente contenere rispetto a quella che era quando era nuova”. Inoltre, le icone di stato indicano che l'app Impostazioni potrebbe inviare un “avviso” se la capacità della batteria è bassa, si sta ricalibrando o non viene rilevata.

In entrambi i casi, questi cambiamenti sono stati osservati Telefoni Pixel. Inoltre, il recente calo delle funzionalità di Pixel a dicembre ha aggiunto una nuova pagina “Informazioni sulla batteria” nella sezione Informazioni sul telefono delle Impostazioni, che mostra la data di produzione della batteria e il conteggio dei cicli di scarica.