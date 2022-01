Il modo conveniente di Apple: un futuro monitor esterno costerà la metà del costo di Pro Display XDR

Un display futuristico che Apple lavorerà segretamente sarà conveniente rispetto a Pro Display XDR… ma ciò non significa che sia “economico” per tutto questo! Mark Gorman, nella sua ultima newsletter occupazione, afferma che questo monitor potrebbe costare la metà dell’attuale prezzo di vendita del mostro 5499 € (Senza piedi!). O qualcosa come 2.750 euro… in qualche modo abbordabile.

curioso di Bloomberg Spera anche di lanciarlo entro la fine dell’anno. Attenzione, questo non è il rumore d’ingresso offerto da un uccellino, ma speranza. Puoi iniziare a risparmiare ora!

È un po’ difficile chiarire le voci che circondano questo leggendario monitor da esterno in questo momento. Abbiamo parlato di tre monitor sviluppati utilizzando LG, 24, 27 e 32 pollici, quest’ultimo dei quali è completamente equipaggiato con il chip A13. Forse è questo il modello di cui parla Gorman? Il che significa che il costo degli altri sarà inferiore. Dai, possiamo sempre sognare!

Apple e LG sviluppano tre nuovi monitor da 24 a 32 pollici

Per il resto, il 2022 dovrebbe essere segnato dal lancio del MacBook Air con un design tutto nuovo e chip M2. Questo sarebbe leggermente più veloce dell’M1, secondo Gurman, con una CPU a 8 core (4 efficienti, 4 economiche) e una GPU composta da 9 a 10 core, contro i 7 a 8 per il chip M1 che alimenta l’attuale MacBook Aria. .

Sempre sul lato Mac, aspettati un Mac Pro più piccolo con chipset basato su M1 Pro/M1 Max (con CPU fino a 40 core e GPU fino a 128 core), un nuovo Mac mini e un iMac più grande. Mark Gorman pensa che Apple potrebbe completare la sua transizione già nel WWDC a giugno.