Avalanche Studios: dopo il contrabbando, in arrivo una nuova licenza! | Xbox One

Avalanche Studios Group sta lavorando a una nuova licenza ufficiale. Mentre li conosciamo al lavoro sull’esclusiva Contraband, gli sviluppatori del Regno Unito sembrano insaziabili quando si tratta della loro produzione!

Annuncio a breve

Per impostare alcune aspettative, non sto lavorando a un gioco di corse. Mi dispiace molto, non esiste un seguito di DRIVECLUB o un successore di MotorStorm o del ramo ONRUSH. Questo è qualcosa di completamente diverso da qualsiasi cosa su cui ho lavorato prima. https://t.co/uHvZ6DHkI3 – Paul Ruschinsky (@Rushy33) 2 gennaio 2022

Tramite il direttore del gioco, Paul Ruschynsky, abbiamo appreso che Avalanche Studios sta lavorando ad almeno un nuovo progetto non annunciato. Dopo l’apertura del nuovo edificio a Liverpool, lo studio di sviluppo ha annunciato l’imminente esclusiva Xbox, che sarà disponibile il primo giorno di Xbox Game Pass. Questa nuova licenza sarà legittima anche per le console Microsoft? mistero. In ogni caso, Paul Ruschynsky ci assicura che non sarà un gioco di corse.

L’ex direttore creativo di Sony Computer Entertainment Europe, Paul Ruschynsky è stato determinante nel dare ai giocatori PlayStation esclusive di alta qualità prima di unirsi ad Avalanche Studios, a cui dobbiamo Just Cause o Rage 2. Torneremo sicuramente su questo annuncio una volta che lo sapremo Di più!

