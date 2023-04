Il modello dimenticato: C36 AMG (W202), la prima Mercedes-AMG ufficiale!

AMG, fondata nel 1967 da Hans Werner Aufrecht ed Erhard Melcher, era in origine un tuner indipendente che si guadagnò rapidamente una solida reputazione, in particolare grazie al suo successo nelle competizioni. Negli anni il preparatore è cresciuto al punto che, nei primi anni ’90, la Mercedes decise di avviare una collaborazione ufficiale di modelli sportivi. La prima figlia della partnership è la C36 AMG, una piccante Classe C W202 destinata alla BMW M3 E36!

“dormiente”

Tuttavia, dimentichiamoci della bellezza degli attuali modelli AMG con i loro massicci scarichi. Questa Mercedes C36 AMG è straordinariamente discreta. Nel 1993, data della sua presentazione ufficiale, bisognava guardarla bene per notare le differenze rispetto alle altre classi C: cerchi sagomati, doppio scarico squadrato, minigonne laterali e scudi leggermente modificati sono gli unici indizi.

Sotto il cofano, invece, il dubbio non è più ammesso: il motore 6 cilindri in linea del C 280 è stato riciclato a 3,6 litri e promette 280 CV, cioè… quasi uguale a quello di un 6 cilindri motore in linea di una certa BMW M3 E36! Se la Mercedes ha anche una trasmissione, si affida a una trasmissione automatica, al contrario di un’unità meccanica per la bavarese. Così, Mercedes scuote l’orologio: un picco di 250 km/h, 6,6 secondi da 0 a 100 km/h, e annuncia una partenza da fermo con un chilometro in 26,4 secondi. Queste impressionanti offerte qui sono collegate a un telaio ridisegnato, che funziona senza autobloccaggio.

Conclusione

Nel 1997, la Mercedes decise di gonfiare il bagagliaio sostituendo il motore a 6 cilindri con il V8 da 306 CV che sarebbe stato il C43 AMG. Da parte sua, la C36 AMG avrà una carriera onorevole con oltre 5.000 esemplari prodotti! Dopo essere stato trascurato, il modello sta riscuotendo un rinnovato entusiasmo ed è attualmente valutato tra i 15.000 e i 20.000 euro a seconda delle condizioni. L’affidabilità è impressionante, ma cerca solo esempi perfettamente mantenuti!

Cerchi una macchina nuova?

Cerchi una Mercedes? Scegli tra oltre 40.000 auto su VROOM.be. Nuovo e usato! Dai un’occhiata agli ultimi annunci Mercedes ora qui: