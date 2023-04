Un nuovo libro sulla vita di Steve Jobs è disponibile gratuitamente

Il libro, disponibile gratuitamente sul sito Steve Jobs Archive, ripercorre il viaggio del fondatore di Apple. L’intero essere un centro per discorsi, interviste e corrispondenza di ogni genere.

il sito Archivio Steve Jobs Ha appena pubblicato un e-book interamente dedicato al fondatore di Apple. Intitolato Make Something Great, questo libro di 250 pagine ripercorre la vita di Steve Jobs. Dalla sua infanzia al lancio di Apple, passando per Pixar e NeXT, e il suo ritorno nell’azienda che ha dato inizio a tutto.

Si tratta del primo grande progetto del sito, lanciato dai parenti di Steve Jobs nel settembre 2022. Secondo la descrizione del sito, il libro si distingue lasciando la parola al fondatore di Apple. La raccolta terapeutica di discorsi, interviste e corrispondenza di Steve, Make Something Wonderful, offre una finestra senza precedenti su come uno degli imprenditori più creativi del mondo affronta la sua vita e il suo lavoro.possiamo leggere lì.

Disponibile gratuitamente, l’e-book può essere letto direttamente sul sito. Tuttavia, per chi vorrebbe altre opzioni, sappiate che l’eBook si trova anche altrove. nell’app Libri sui tuoi dispositivi Apple, ma anche come file scaricabile per il tuo lettore. Si noti che Lauren Powell Jobs, la vedova di Steve Jobs, è responsabile della scrittura dell’introduzione al libro. Cosa ti mette di buon umore all’istante?

