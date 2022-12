“Non siamo mai pronti per questo genere di cose”: poche ore prima della finale, Didier Deschamps evoca il virus che attacca la squadra francese.

Sick, Kingsley Coman, Ibrahima Konaté e Raphaël Varane non hanno partecipato agli allenamenti Venerdì collettivo “organizzato” secondo l’amministrazione.

“Non entrerò nei dettagli. Ci assicuriamo di prendere quante più precauzioni possibili, per adattarci, per affrontarlo, senza esagerare, in un modo o nell’altro. È chiaramente una situazione… se non era possibile se fosse esistito sarebbe stato meglio. Ma ci siamo riusciti il ​​più possibile”. possibile”, ha aggiunto Deschamps.

Didier Deschamps, o L’arte dell’adattamento per tutti i tempi

Anche le vittime degli scioperi, Theo Hernandez e Aurelien Tchoamene, sono state salvate Venerdì i Blues partono con 19 convocati su 24 a due giorni dalla finale.

La “sindrome virale” citata dall’amministrazione ha colpito prima Dayot Uppicano e poi Adrien Rabiot, due primatisti che mercoledì non hanno partecipato alla semifinale contro il Marocco (2-0).

Vari sintomi sono stati citati nei giorni scorsi da diversi giocatori, dipendenti o fonti vicine ai Blues: febbre, mal di pancia o addirittura mal di testa.

All’Hôtel des Bleus sono state prese precauzioni sanitarie, con gel idroalcolico, attuazione di gesti di barriera e isolamento dei giocatori contaminati.

Ma i test di screening Covid-19 non sono più richiesti dalla FIFA, l’organizzatore del torneo.

“Non siamo mai pronti per questo genere di cose, ma cerchiamo di prepararci nel migliore dei modi”, ha assicurato alla stampa il capitano Hugo Lloris. “Questi sono rischi. Ma questo non toglie la concentrazione e l’eccitazione che si possono provare all’alba di una finale di Coppa del Mondo”.

La Francia, campione in carica, incontrerà l’Argentina domenica allo stadio Lusail per vincere il suo terzo titolo mondiale.