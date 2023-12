Il ministro della Salute, le case decorate… Novità della settimana a Le Havre

Vedi le mie notizie

Tra la preparazione del tacchino e regali di compleanno Per fare le valigie, forse ti sei perso alcune novità a Le Havre (Seine-Maritime) questa settimana. Non noi.

Quindi, ecco il tradizionale riassunto di ciò che non dovreste perdervi!

Regali LH al 100%.

Sei di fretta e non hai un regalo per tua zia? Niente panico, scrivi 76 attualmente Vieni in soccorso con idee regalo realizzate a Le Havre.

Natale ancora all'insegna della solidarietà, se passate dal mercatino di Natale non perdetevi i tre padiglioni delle associazioni invitate per l'occasione quest'anno.

Splendide case decorate per Natale

Per Natale, molti di voi hanno decorato le vostre case a Le Havre e nella comunità urbana. Per alcuni è un omaggio alle persone scomparse. Abbiamo fatto un piccolo giro del quartiere.

Agnès Fermin Le Bodeau diventa ministra della Sanità

La Havreaise Agnès Firmin Le Bodo è stata nominata ministra ad interim della Sanità dopo le dimissioni di Aurelien Rousseau: questa è stata la reazione dei suoi parenti.

Il giorno successivo a questo annuncio, quest'ultimo è stato al centro di una polemica legata ai regali ricevuti dalla società Urgo.

La boutique Peggy Sage è appena stata aperta

Giovedì è stato inaugurato il nuovo negozio Peggy Sage al 62 di Place de l'Hôtel de Ville. Il marchio è specializzato in prodotti estetici, in particolare per le unghie.

“Tutto ciò che ho costruito è stato distrutto.”

Abbiamo potuto incontrare il direttore di Iris Optique nella zona di Caucriauville. Il suo negozio è stato completamente distrutto durante le rivolte scoppiate nel giugno 2023, in seguito all'uccisione della giovane Nahil. Ci racconta il suo cammino verso la croce.

Restituisci la maschera

Il Gruppo ospedaliero di Le Havre (GHH) ha deciso ancora una volta di imporre l'uso della maschera in tutte le sue istituzioni. Si rivolge ai visitatori e agli utenti dei servizi sanitari. Il nostro articolo è qui.

Dragon 76 salva un pescatore ferito

Una squadra di soccorso a bordo dell'elicottero della sicurezza civile Dragon 76 è intervenuta lunedì al largo della costa di Le Havre per salvare un marinaio ferito. Tutte le informazioni qui. Il giorno successivo, un incidente simile si è verificato al largo del Golfo della Senna.

Un uomo è morto dopo essersi sentito male alla stazione del tram

Un uomo è morto lunedì sera dopo essersi sentito male alla fermata del tram situata nella Cour de la Republique a Le Havre. Ha avuto un attacco di cuore.

