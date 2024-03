Il Ministero delle Forze Armate vuole avere due prototipi di computer quantistici entro il 2032

La teoria quantistica non è facile da capire… “Se pensi di capirla, è perché non la capisci”, diceva il fisico Richard Feynman. Questo si basa su cinque concetti: dualità delle onde e delle particelle [pressentie par Louis de Broglie] Il principio di complementarità [formulé par Niels Bohr]Principio di incertezza [selon lequel, d’après Werner Heisenberg, il n’est pas possible de connaître simultanément deux propriétés physiques d’une même particule]Sovrapposizione di paesi [illustrée par le « chat de Schrödinger] Intreccio di particelle.

Per riassumere, la fisica quantistica non fa differenza tra un oggetto e un’onda. Si parla allora di una “particella d'onda” che si può trovare contemporaneamente in stati diversi. Gli stati di due particelle possono essere collegati senza scambiare alcun segnale tra loro.

Tali caratteristiche potrebbero aprire nuovi orizzonti, soprattutto nel campo dell'informatica, l'unità base dell'informazione [le bit] Può assumere i valori 0 e 1 contemporaneamente [on parle alors de qbit]. Ma questo richiede il superamento del “fenomeno della decoerenza”, cioè la perdita degli effetti quantistici quando si passa alla scala macroscopica.

Viste le potenzialità che potrebbe offrire, la tecnologia quantistica non potrebbe che interessare al Ministero delle Forze Armate. Legge sulla programmazione militare [LPM] Anche il periodo 2024-30 ne fa una priorità. Ciò prevede che il governo, nel 2025, dovrà presentare al Parlamento un rapporto sui “potenziali usi della tecnologia quantistica negli eserciti francesi”.

Ma i programmi sono già stati avviati. Così, nel settembre 2020, la Direzione generale degli armamenti [DGA] Ha concluso un contratto del valore di 13 milioni di euro per l'Ufficio nazionale per gli studi e le ricerche spaziali [ONERA] Per “interferometri atomici freddi compatti” [GIRAFE].

Assegnato al Servizio Idrografico e Oceanografico della Marina francese [SHOM]I gravimetri quantistici consentiranno di “misurare l'accelerazione gravitazionale con grande precisione e quindi valutare i cambiamenti nelle masse sotto la superficie terrestre”. All’epoca, la DGA confermò che questa era “la prima applicazione pratica di un sistema di misurazione che utilizza le proprietà quantistiche degli atomi di rubidio intrappolati e raffreddati al laser”.

Inoltre, il Fondo per l’innovazione della difesa, gestito da Bpifrance per conto del Ministero delle Forze Armate, ha effettuato le sue prime operazioni per le aziende Pascal. [processeurs quantiques] E Quandela [photonique quantique]. Inoltre, la DGA ha fornito sostegno ad altre PMI con sede in questo settore, tra cui Muquans e Sirlinks, e ha finanziato circa due dozzine di tesi sulla teoria quantistica.

Un’altra applicazione per la quale il Ministero delle Forze Armate ha molte promesse riguarda l’informatica quantistica, che consentirà di elaborare miliardi di dati molto rapidamente, sia per la deterrenza, l’intelligence, la simulazione o anche la progettazione di nuovi sistemi d’arma.

Nasce così il programma Proqcima, lanciato ufficialmente dalla DGA in occasione della Giornata nazionale della quantità, organizzata dalla Biblioteca nazionale francese il 6 marzo. L'obiettivo è quello di “ottenere due prototipi di computer quantistici universali di concezione francese entro il 2032”, ha precisato il Ministero delle Forze Armate in un comunicato stampa.

A questo scopo la DGA ha notificato gli accordi quadro di cinque aziende specializzate in tecnologie quantistiche, tra cui Pasqal, Alice&Bob, C12, Quellela e Quobly. “Getta le basi per una partnership innovativa tra il Paese e le startup emergenti dalla ricerca francese” e “dovrebbe consentire lo sviluppo di tecnologie promettenti, dai prototipi di laboratorio alle soluzioni di calcolo quantistico su larga scala”. [LSQ, pour Large Scale Quantum] “Può essere utilizzato per esigenze di difesa”, spiega.

È stato lanciato in collaborazione con il Segretariato generale per gli investimenti [SGPI] È gestito dall’Agenzia Digitale della Difesa [AND, rattachée à la DGA]Questo progetto beneficia di un finanziamento massimo di 500 milioni di euro.

Le cinque aziende selezionate nell'ambito del programma PROQCIMA hanno i propri punti di forza per affrontare questa sfida. Ma resta da vedere quali riusciranno a “rimuovere vari ostacoli di ingegneria, produzione e produzione”, come afferma il Ministero delle Forze Armate.

Questo programma sarà implementato in tre fasi: prova del concetto, maturità e produzione. Nel 2028 verranno selezionati solo i tre progetti più performanti per il futuro. Successivamente, “la concorrenza sarà limitata alle due tecnologie più efficienti che continueranno il programma passando dai prototipi computerizzati”. [objectif : 128 qubit logiques] Per prodotti industriali che possano essere utilizzati dai suoi primi clienti [objectif : 2048 qubit logiques] », conclude il Ministero.