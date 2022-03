7 bienfaits reconnus pour la santé

Les gens utilisent le gingembre en cuisine et en médecine depuis l’Antiquité. Il reste un remède maison populaire contre les nausees, les maux d’estomac et d’autres problèmes de santé. Les gens utilisent généralement le gingembre frais ou séché dans la cuisine o les tisane, et certis prennent des supplementi di gingembre per gli eventi bienfaits pour la santé.

La razza di gingembre provient de la plante Zingiber officinale, et elle est utilisée dans la médecine chinoise et indienne depuis des milleers d’années.

Le gingembre peut aider à soulager les nausees et les vomissements et à facilitater la digestione. Les antioxydants et autres nutriments contenus dans la racine de gingembre peuvent aiuta a prevenire o curare l’artrite, l’infiammazione e diversi tipi di infezione. Le gingembre peut égallement réduire le osé de diabète, de cancer et d’autres problèmes de santé.

Bienfaits reconnus du gingembre sur la santé

1 Reduire les gaz

Le gingembre peut avoir des propriétés antinfiammatori, antibatterici e antivirali. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des utilisations médicinales potentielles du gingembre. Selon une revue de 2018, plusieurs études ont examiné les effets du gingembre sur les gaz qui se forment dans le tractus intestinal pendant la digestione. Non si cerca indiquente che gli enzimi contenues dans le gingembre peuvent aiutante à décomposer et à expulser ces gaz, ce qui permet de soulager tout inconfort. En outre, la ricerca montre que le gingembre peut aiuti à augmenter le mouvement dans le tube digestif, ce qui suggère qu’il peut soulager o prévenir la costipation. Le gingembre semble égallement avoir des effets bénéfiques sur l’enzyme lipase pancréatique, non facilita la digestione dans l’intestin grêle.

2 Soulager les nausees

Una recensione del 2020 indique que le gingembre peut aider à soulager les nausees matinales et à soulager les nausées après un traitement contro il cancro.

Una recensione del 2016 suggere que i principi producteurs d’odeur que sont les gingérols et les shogaols sont efficacis pour prevenir les nausées et les vomissements. Cependant, les quantités de ces composés peuvent varier en fonction de la form du gingembre. Les chercheurs ont déterminé que le gingembre séché, suivi du gingembre frais et du thé au gingembre en poudre, presenta le concentrazioni les plus élevées de gingérol. L’une des études analysées par la revue portait sur 576 adultes atteints de cancer. Le scientifiques ont constaté que des dosi de 0,5 grammi (g) et de 1,0 g étaient les plus efficacis pour réduire les nausées. Sur les sept études analysées, cinq ont montré que le gingembre était bénéfique, tandis que deux n’ont trouvé aucun résultat bénéfique. Gli autori dell’analisi suggeriscono che i risultati sono mitigati per quanto riguarda le differenze tra le forme e le preparazioni di gingembre.

Ils ont égallement applé à la réalisation d’autres études chez l’homme, afin de comprendre plemente gli effetti del gingembre sur les nausees et autres problèmes gastro-intestinaux.

3 Soutenir le système immunitaire

De nombreuses personnes utilisent le gingembre pour se remettre d’un rhume ou d’une grippe. Cependant, les preuves à l’appui de cette utilizzazione di sont surtout aneddotiques. Dans une étude plus ancienne datant de 2013, les chercheurs ont étudié les effets du gingembre frais et séché sur un virus respiratoire dans des cellule umane. I risultati suggeriscono che il gingembre frais peut aider à protettore il système respiratoire, tandis que le gingembre séché n’a pas eu le même impact. Une vaste étude transversale de 2017 a suggeré que la consommation quotidienne de gingembre peut soutenir le système immunitaire. Cela peut proteger contre les maladies chroniques et favoriser le rétablissement après d’autres maladies, comme le rhume o la grippe. Une petite étude de 2019 sur les effets de l’extrait de gingembre sur les fumeurs et les non-fumeurs a révélé que la consommation quotidienne d’extrait de gingembre était associée à une réponse anticorpzme les plus forte non-corps. Cependant, la conferma degli effetti del gingembre sur le système immunitaire nécessitera des recherches supplémentaires.

4 Riduci l’infiammazione

Une revue de 2015 a conclu que la price de gingembre par voie orale est «modestement efficace et raisonnablement sûre» pour traiter l’inflammation causée par l’arthrose. Cependant, les auteurs ont noté que les études de leur méta-analyse étaient de petite taille et pouvaient ne pas représenter la population générale. Parallèlement, une analysis de 16 saggi cliniques réalisée en 2017 a déterminé que les proprietés phytochimiques du gingembre pouvaient combattre l’inflammation. Ces auteurs ont égallement applé à des recherches supplementaires sur les dosaggios et les types d’extraits de gingembre les plus efficacis.

5 Soulager la douleur

Le gingembre peut soulager la douleur grâce aux effetti antinfiammatori e analgesici di ses composés gingérols. Una recensione del 2016 concludo il gingembre peut spécifiquement aiutante in réduire la dysménorrhée: la douleur juste avant ou pendant les règles. Les auteurs reconnaissent toutefois que les études qu’ils ont examinées étaient souvent de petite taille o mauvaise qualité. L’exploration complète d’un lien entre la consommation de gingembre et le soulagement de la douleur nécessitera davantage de recherches.

6 Favorire la santità cardiovascolare

L’esistenza di malattie cardiovascolari. Une étude de 2017 portant sur 4 628 personnes a révélé que la consommation quotidienne de gingembre peut protéger contro les maladies coronariennes, l’hypertension artérielle, le diabète, l’hyperlipidémie, les maladies céatré culé résé culé condition. Les auteurs ont conclu que le gingembre pourrait avoir un potentiel en tant que thérapie préventive. Determiner si le gingembre peut soutenir le traitement des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires nécessitera des recherches suppllémentaires. En attendant, une petite étude de 2016 a constaté que l’extrait de gingembre contribuait à réduire l’apparition d’anomalies cardiaques chez les rats atteints de diabète. Les auteurs ont noté que cette réduction pourrait provenir, en partie, des proprietés antioxydantes de l’extrait.

7 Réduire le rischio di cancro

Le gingembre n’apporte pas de proteines ou d’autres nutriments, mais il est une excellente source d’antioxydants. Une étude a montré que, pour cette raison, le gingembre peut réduire divers types de stress oxydatif. Le stress ossidatif peut se produire lorsque trop de radicaux libres s’accumulent dans l’organisme. Les radicaux libres sont des sostanze toxiques produites par le métabolisme et d’autres facteurs. Lorsqu’ils s’accumulent dans l’organisme, les radicaux libres peuvent endommager les cellules, ce qui peut entraîner des maladies racconta la poliartrite rhumatoide, les crisi cardiache, le infiammazioni croniche e il cancro. Les antioxydants alimentaires peuvent aiuta l’organismo à se débarraser des radicaux libres. Une revue de 2015 suggère que le gingembre peut être efficace contro certi cancers du système gastro-intestinal, notamment le cancer colorectal, le cancer gastrique, le cancer du pancréas et le cancer du foie. L’examen conclut que le gingembre peut inhiber la croissance des cellule cancerose dans alcuni tipi di cancro o contributo alla morte delle cellule cancerose dans d’autres types.

Nutrizione e dosaggio

Le gingembre est une bonne source d’antioxydants, mais il n’apporte pas beaucoup de vitamine, de minéraux o calorie. 2 cuillères à café de gingembre n’apportent que 4 calorie et aucune quantità significative d’un quelconque nutriment. La maggior parte delle ricerche sur le gingembre ont porté sur des dos comprende tra 250 milligrammi (mg) e 1 g, pris entre une et quatre fois par jour. La racine de gingembre est généralement sûre et que la dose journalière raccomandata est de 4 g massimo.

Rischi

Le gingembre est sans pericolo dans l’alimentazione. De nombreux composés du gingembre n’ont pas été étudiés par les chercheurs. De plus, les preuves scientifiques ne soutiennent pas Certaines affermations sur les qualités curatives du gingembre.

Avant d’ajouter du gingembre à votre régime alimentaire ou de prendre un supplément de gingembre, consultare votre médecin. Certi compléments peuvent interagir avec des médicaments ou entraîner d’autres complicazioni de santé.

Fonti

Anh, NH, et al. (2020). Ginger sulla salute umana: una revisione sistematica completa di 109 studi randomizzati e controllati.

Bartel, EM, et al. (2015). Efficacia e sicurezza dello zenzero nei pazienti con osteoartrite: una meta-analisi di studi randomizzati controllati con placebo.

Bodagh, MN, et al. (2018). Zenzero nei disturbi gastrointestinali: una revisione sistematica degli studi clinici.

Giacosa, A., et al. (2015). La nausea e il vomito possono essere trattati con l’estratto di zenzero?

Ilkhanizadeh, B., et al. (2016). Effetti protettivi dell’estratto di zenzero (Zingiber officinale) contro l’anomalia cardiaca indotta dal diabete nei ratti.

Mahassni, SH, et al. (2019). Effetti benefici di un estratto acquoso di zenzero sulle cellule del sistema immunitario e sugli anticorpi, sull’ematologia e sugli ormoni tiroidei nei fumatori maschi e nei non fumatori.

McCrea, CE, et al. (2015). Effetti delle spezie culinarie e dello stress psicologico sulla lipemia postprandiale e sull’attività della lipasi: risultati di uno studio crossover randomizzato ed esperimenti in vitro.

Modi, M., et al. (2021). Radice di zenzero.

Faniendra, A., et al. (2015). Radicali liberi: proprietà, fonti, bersagli e loro implicazione in varie malattie.

* Les informations et services disponibles sur pressesante.com ne se sostituent en aucun cas à la consulting des professionnels de santé compétents

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières pubblicazioni gratuitement et directement dans votre boite mail

[ADINSERTER AMP]