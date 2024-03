“È urgente istituire convegni sanitari” (Prof. P. Rondelet)

Dal 1° aprile 2022, il professor Benoît Rondelet è il direttore medico del gruppo CHU UCL Namur. “Chiedo che si pensi ad un'organizzazione strutturale dell'assistenza sanitaria in Belgio. È dovere dei medici senior degli ospedali universitari mobilitare e unire l'intero settore in questa riflessione”, afferma l'uomo che ha ricoperto per diversi anni l'incarico di Responsabile del Dipartimento di Chirurgia Cardiovascolare, Toracica e dei Trapianti. Dipartimento di Chirurgia presso la sede di Godin.

Di cosa abbiamo bisogno oggi affinché le reti prendano finalmente forma?

Le autorità hanno deciso che avrebbero creato delle reti, ma non hanno specificato cosa sarebbe un ospedale generale, né un ospedale locale. Non riconoscono gli ospedali universitari come entità a sé stanti né assegnano loro compiti specifici in reti. Come vuoi che funzioni? In qualsiasi gioco da tavolo che compri, la prima cosa che guardi sono le regole… Qui le regole non sono ben definite. Quindi non c'è alcuna possibilità che funzioni. Non vi è alcun incentivo a convincere gli attori a lavorare insieme, e siamo quasi anni luce di distanza dal pensiero normativo volontario.

Ha fatto un esempio di centri per interventi chirurgici complessi sul pancreas e sull'esofago?

Di fronte a questo tipo di problemi, le autorità limitano i volumi e si coprono con un velo bianco dicendo che si va così per la questione della qualità… ma non agiscono a livello di sanità pubblica e in senso geostrategico modo. Dove sarebbe opportuno collocare i centri di riferimento. Stanno aspettando che i centri si uccidano a vicenda così possiamo continuare con i sopravvissuti. Non è così che implementiamo una politica sanitaria pubblica sostenibile ed efficace se consideriamo l’assistenza ottimale per i cittadini come obiettivo primario.

È preoccupato per il futuro degli ospedali universitari?

I maggiori perdenti oggi sono innanzitutto i pazienti, l’ospedale, soprattutto quello universitario, e le casse dello Stato. È tempo di riforme strutturali efficaci. Ciò richiede coraggio politico che coinvolga tutte le parti interessate in una riflessione ponderata. È tempo che una conferenza sulla salute costruisca un sistema sanitario ponderato in cui gli attori a diversi livelli di assistenza lavorino insieme.

Come procedere?

Per quanto mi riguarda, vorrei concentrare la mia attenzione sulla definizione di ospedale universitario e sulla sua collocazione nella gestione dei pazienti terziari, delle malattie rare e delle cure complesse. Sarà inoltre necessario definire la futura figura del medico clinico accademico. In un sistema sanitario organizzato lungo una piramide assistenziale, ciascuna organizzazione deve avere un ruolo specifico e compiti specifici. Dovresti anche considerare di formulare e dichiarare chiaramente questi compiti.

Cosa pensa della mancata decisione sul finanziamento di progetti infrastrutturali per gli ospedali universitari della FWB?

Questo è solo un punto tra gli altri. Il vero problema è che la gestione sanitaria è frammentata su diversi livelli di autorità. Ci troviamo così di fronte ad un sistema di potere che contrasta con la buona gestione delle riforme che esso stesso realizza. Ci viene chiesto, ad esempio, di raggrupparci all’interno di una rete ospedaliera il cui finanziamento non è regolamentato e dove gli alleati riservano adeguati finanziamenti individuali per portare avanti la competizione. Il sistema cerca di incoraggiare raggruppamenti e fusioni tra ospedali, ma se questi dipendono da diversi livelli di autorità, gli enti responsabili non riescono a mettersi d'accordo su come finanziare congiuntamente le infrastrutture necessarie allo sviluppo della nuova entità. Viviamo in un sistema semi-pubblico dove gli stessi enti fanno i propri pasticci.

L'hai sperimentato a Namur?

Stiamo assistendo al caos organizzativo settimana dopo settimana a causa del fatto che l’UCL Namur University Hospital è un ospedale pilota, il che significa che siamo la prima struttura combinata comprendente un ospedale universitario e ospedali generali. Facciamo affidamento sia su AVIQ che su FWB per organizzare i nostri ospedali. Ci stiamo quindi muovendo nella direzione che ci chiedono le autorità federali e la logica economica… ma ci mancano i mezzi necessari per muoverci e la capacità di muoverci in modo efficiente verso il futuro. Questi sono i miei problemi quotidiani.

Non preferiresti occuparti dei problemi dei medici?

Oggi voglio lavorare sulla qualità delle cure, che è l’unica cosa che conta per me come direttore medico di un gruppo il cui unico obiettivo è fornire la migliore assistenza al paziente. Tuttavia, non posso farlo completamente perché devo prima lavorare per proteggere il mio ospedale e la sua capacità di sopravvivere lavorando sui numeri che ci permettono di sopravvivere.

> Scoprite tutta l'intervista su Le Spécialiste N°217.