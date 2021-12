Françoise Hardy, preoccupata, parla della sua salute

Fine molto triste di quest’anno. Questa domenica, 26 dicembre, Françoise Hardy ha rilasciato un’intervista ai nostri colleghi di JDD. Un’occasione per la cantante di fidarsi dei suoi recenti problemi di salute che le impediscono di vivere come vuole. Traduttore la mia amica la rosa, che ammette prontamente persona ansiosa Si teme infatti di contrarre di nuovo la malattia, e questo è più che mai dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

“La sua vita è dolorosa”

“La pandemia ha notevolmente aumentato le mie paure” Esplodi l’artista che realizza « molto 2022″. Tuttavia, per sua stessa ammissione, Covid-19 “Non ha cambiato il suo stile di vita”. “A causa degli effetti collaterali della radioterapia 45 eseguita nella mia testa e dell’immunoterapia, vivo in isolamento da tre anni”, spiega Françoise Hardy. Quest’ultimo, invece, è molto preoccupato “Coloro che ami”, E in particolare a suo figlio Thomas Dutronic. Quest’ultimo, su invito di RTL Nel giugno 2020 ha voluto rassicurare anche i fan del cantante. “La sua salute non è eccezionale. Sta bene. A livello di cancro, è davvero in remissione “ Ha spiegato prima di aggiungere: “Ha tanti piccoli problemi ogni giorno che le complicano la vita. Non è di buon umore, ma cercheremo di trovare delle soluzioni”.

