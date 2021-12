Francia, l’ultima volta nella classe europea di matematica?

Deviazione – La matematica è meno attraente per i giovani. Brutte notizie in un momento in cui alla Francia mancano gli ingegneri per affrontare le sfide della terza rivoluzione industriale.

I francesi amano meno la matematica. Almeno questo è suggerito dai recenti dati pubblicati dal Dipartimento di Valutazione, Futuro e Performance (Depp), che ha studiato nel dettaglio le scelte di formazione specialistica fatte dagli studenti del primo anno della scuola secondaria di secondo grado. riforma. Secondo questo studio, all’inizio dell’anno scolastico 2021, solo il 37% aveva scelto la matematica come specializzazione. Questo è inferiore rispetto al 2020, quando il 41% degli studenti dell’ultimo anno ha scelto di mantenere la matematica come uno dei due corsi di specializzazione oltre alle materie fondamentali comuni e alle due lingue moderne obbligatorie. Le cifre non hanno nulla a che vedere con la situazione che prevaleva prima della riforma del baccalaureato. A quel tempo, gli studenti delle scuole superiori non avevano scelta: l’85% di loro ha studiato matematica fino alla fine della fase finale (coloro che erano iscritti a S, ES o L e che hanno scelto … Questo articolo è solo per gli abbonati. Hai ancora il 76% da scoprire. Sviluppare la propria libertà è sviluppare la propria curiosità. Iscriviti senza impegno Già iscritto?

registrazione