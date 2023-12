Il miglior ristorante del mondo è a meno di due ore dal Belgio

Riscoprire l’Olanda nel piatto

Per trovare questa piccola perla, niente di più semplice! Basta andare nella piazza centrale della città, Al Sadd. In realtà è il ristorante del TwentySeven Hotel, che si trova di fronte al Palazzo Reale di Amsterdam.

Nel menu, oltre al Wagyu giapponese e alle ostriche irlandesi, è la cultura dei Paesi Bassi ad essere messa in risalto in tutta la sua diversità. Ad esempio, ci sono le patate speciali del nord dei Paesi Bassi, l’agnello olandese o persino il gado gado ispirato all’ex colonia indonesiana. Poi ovviamente, per dessert, il formaggio! Il menu è lontano dalla cattiva immagine della cucina nazionale ed è sempre inseparabile da torte salate e crocchette.

“La gastronomia olandese si è sviluppata notevolmente negli ultimi dieci anni, soprattutto perché Amsterdam sta diventando sempre più una grande città internazionale.“Va detto che ora ci sono quasi 25 ristoranti ad Amsterdam, tra cui Bougainville (un ristorante stellato Michelin), grazie alla reinvenzione della cucina locale”, spiega il padrone del locale, lo chef Tim Golsteyn, nato ad Amsterdam.Molto tempo fa eravamo in viaggio (…) Siamo tornati con spezie, caffè e cioccolata. Lo abbiamo incorporato nella nostra cultura culinaria“.

Naturalmente il premio, assegnato dal pubblico e non dalla critica gastronomica, potrebbe essere più prestigioso nel settore. Ma per il proprietario, Eric Toner, essere il numero uno nel cuore dei clienti è già enorme. “Ero completamente sbalordito. È un grande onore vincere ogni premio“, ha detto. La sorpresa è ancora maggiore perché l’indirizzo è ancora giovane, avendo aperto i battenti solo nel 2017. Prova di ciò è che anche le guide specializzate sono molto interessate a questo nuovo arrivato: nel 2024 si è classificato al 52° posto nella lista di Laker dei migliori ristoranti olandesi.