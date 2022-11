Grandi tensioni tra Alexia Laroche-Joubert e Sylvie Tellier durante l’incontro di Miss Francia: “Ho 9mm sottobanco”

Non è più un segreto, i rapporti tra Alexia Laroche-Joubert e Sylvie Tellier sono molto tesi. Un recente incidente lo ha appena dimostrato. Il 18 novembre, il Comitato Miss France ha organizzato una conferenza stampa per rivelare gli sviluppi del grande spettacolo di quest’anno. Erano presenti sia l’ex direttore generale di Miss France, sia quella prescelta per riprendere le sue funzioni.

Se all’inizio tutto sembrava andare bene tra le due donne, le cose sono andate rapidamente fuori controllo. Quando un giornalista ha chiesto a Sylvie Teller se fosse arrabbiata con Alexia Laroche-Joubert, lei ha risposto, non senza umorismo, “che ha un 9mm sotto il tavolo”, prima di continuare più seriamente. “Ho molto rispetto per Alexia, è una fantastica donna televisiva e sono felice che sarà lei ad assumersi le mie funzioni di direttore generale perché prima di te sei l’amministratore delegato. “

Poi la situazione è degenerata. Alla base di questa nuova polemica, un comunicato stampa. “Quando Sylvie è arrivata, ha rilevato la struttura e poi l’ha sviluppata e modernizzata ed è per questo che oggi è uno spettacolo così meraviglioso e molto popolare. disse il giornalista. Parole che hanno toccato il principale interessato, ma hanno fatto reagire Alexia Laroche-Jobert. “Uh, Sylvie non ha lavorato allo show, Sylvie ha lavorato alla competizioneLei disse.

“mi hai dato fastidio”

Note aveva l’abilità di far saltare Sylvie Teller. “qualunque? No ma oh!Lei ha risposto seccamente:No, ma non hai prodotto lo spettacoloha aggiunto Alexia Laroche-Joubert.Non ho lavorato allo show? IO ?‘, continua l’ex signorina, ‘Beh, non hai prodotto tu lo spettacoloha aggiunto Alexia Laroche-Joubert.Va bene va bene va bene. Non sapevo di averlo appena scoperto. Da qui i 9 mm. No, non posso lasciarti dire che non ero nello showPoi Sylvie Teller ha risposto.No, ma stavi lavorando allo show ma non stavi producendo lo show, stiamo parlando dello showAlexia Laroche-Joubert risponde ancora.Ero il direttore generale della compagnia, quindi ho lavorato allo spettacolo. Scusa, non posso lasciartelo dire. Stavo lavorando allo spettacolo. sì ? Grazie ! per 17 anni. Grazie”, Ancora una volta ha difeso l’ex amministratore delegato del concorso di bellezza. Ciò non ha impedito alla nuova direttrice di ribadire le sue affermazioni. “Ma non stavi lavorando alla produzione dello spettacolo!“

Sylvie Teller ha quindi deciso di interrogare un membro di TF1 Production. “Non ho mai lavorato alla produzione? Inizio ?“,”Lavori di tanto in tantoIl suo ex assistente ha risposto un po’ a disagio.Va bene”A Ho concluso molto arrabbiato con la signorina precedente. “ti ho offeso scusaQuindi il nuovo amministratore delegato si è scusato.Sì, mi ha dato fastidio. Ad un certo punto ho molto interesse, ma devi anche tenere conto di ciò che è stato fatto negli ultimi 17 anni‘ ha risposto il principale interessato.dai fallo” Alexia Laroche-Joubert ha concluso con una nota sarcastica.