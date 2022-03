dernier hommage à la star du JT de TF1 (foto e video)

Les proches et amis di Jean-Pierre Pernaut, décédé à l’age de 71 ans, ont assisté mercredi aux obsèques de la star du 13h de TF1 en la basilique Sainte-Clotilde de Paris.

C’est à 11 heures, ce mercredi matin, que la famille et les proches de Jean-Pierre Pernaut se sont rassemblés en la basilique Sainte-Clotilde, dans le VIIe arrondissement de Paris, afin d’assister aux obsèques de l’ présentateur du 13h di TF1.

L’arrivée du cercueil a été saluée par des applaudissements nourris, selon la tradizione réservée aux gens du spettacolo et aux personnalités populaires.

Due grandi foto del giornalista avaient été installées sous la voussure de la basilique. Un importante dispositivo avait été mis en place pour éviter toute intrusion dans l’église, en dehors d’une liste établie par la famiglia.

Plusieurs personnalités sont venues lui rende un dernier hommage: Brigitte Macron, Valérie Pécresse, Nicolas et Carla Bruni, Michel Drucker, Sylvie Tellier, Anne-Claire Coudray, Claire Chazal, Gilles Bouleau, Patrick Poivre d’Arse, Laurent Puivre d’Arse, Laurent Puivre d’Arse, Laurent Jean-Pierre Foucault, Nikos Aliagas, Denis Brogniart e il bis di Cyril Hanouna è presente.

“Jean-Pierre était plus qu’un collègue. C’est un compagnon de route qui a fait une télévision que j’aime. C’était la France des terroirs qui remplaçait le Paris qui pétille”, un confié Michel Drucker sur TF1.

En novembre dernier, Jean-Pierre Pernaut avait annoncé, sur les réseaux sociaux, être ateint d’un cancer du poumon. Il avait prévu d’en parler, au cours d’un documentaire.

Le giornalista a succombé à un cancer à l’âge de 71 ans, un an et demi seulement après sa retraite du JT de 13h.

Pour le JT de 20H de TF1, Nathalie Marquay-Pernaut avait accepté de revenir sur les derniers mois de son époux.”Il était fatigué, se souvient la Nathalie Marquay-Pernaut. ‘il se repose. Déjà quand il a eu son cancer de la prostate, je lui ai dit: C’est un signe de là-haut, il faut que tu te reposes. Ton corps est fatigué”, avait-elle déclaré.

Pendente 33 anni, Jean-Pierre Pernaut s’était imposé come le roi de l’info de la mi-journée, avec une formule axée sur la proximité, souvent critiquée mais toujours très populaire. Il s’était retiré du JT, il 18 dicembre 2020, alors qu’il était au plus haut de ses audiences et de sa popularité.

Malade, le septuagénaire était toutefois resté actif avec “JPP TV”, une plateforme en ligne de sujets régionaux créés par TF1, et une emission hebdomadaire “Jean-Pierre et vous” présenter d’ la cha Lîne.

Il avait égallement créé en 2021 un magazine papier, battezzato “Au coeur des régions”.