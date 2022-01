Il maliano Ousmane Coulibaly ha un attacco di cuore nel bel mezzo della partita del Qatar | fuori dal gioco

Coulibaly, 32 anni, è crollato poco prima della fine del primo tempo nella partita della sua squadra con Al Wakra e Al Rayyan. È stato soccorso subito prima di essere portato in ospedale. Il suo club ha detto su Twitter che le sue condizioni sono “stabilizzate” e che si sta sottoponendo a esami più approfonditi in ospedale.

La partita è stata annullata quando il punteggio è stato 0-1 in favore di Al Rayyan. La Qatar Stars League ha dichiarato in un comunicato che la partita riprenderà “in un secondo momento” dal momento della sospensione.

Coulibaly ha giocato in Francia (Gangan e Brest) e in Grecia (Platanias e Panathinaikos) prima di arrivare in Qatar nel 2019. Ha vestito i colori della nazionale del Mali 26 volte, ma non è stato selezionato per la Coppa delle Nazioni Africane.